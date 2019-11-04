Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,82 artışla 99.267,44 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 804,70 puan ve yüzde 0,82 değer kazancıyla 99.267,44 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 ve holding endeksi yüzde 0,94 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, gösterge tahvilin bileşik faizinin yüzde 12,61 ile son iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve döviz kurlarındaki düşüş eğilimine karşın alımların güçlenemediği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı değer kaybederek günü 98.462,73 puandan tamamladı.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ettiğini, görünümü ise "negatiften" "durağana" çektiğini anımsattı.

Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adım nedeniyle piyasaların açılıştaki pozitif seyrini devam ettirebileceğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa tarafında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 100.000 ve 102.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.