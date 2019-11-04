Gram altın 277,5 lira seviyelerinde
|04 Kasım 2019 10:42
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Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 277,5 liradan işlem görüyor.
Gram altın, cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,06 değer kazanarak 278,1 liraya yükselmişti.
Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 277,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.857 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.512,7 dolarla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,08 altında alıcı buluyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.500 doların altına inmesi durumunda 1.487 doların destek olarak izleneceğini belirterek, gram altında 273 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Bugün Avro Bölgesi ekim ayı imalat sanayi PMI ve ABD eylül ayı fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan iyimserliğin ardından, taraflardan gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü yayılmadığı Türkiye değerlendirmesi sonrası dolar kurunun düşüş eğilimini sürdürdüğünü, bunun da gram altının fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.
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