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ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi

ÖSYM takvimine ekledi, 2019/1 KPSS yerleştirmeleri için, 3 ila 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınacak.
 04 Kasım 2019 10:44
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ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi

ÖSYM takvimine ekledi, 2019/1 KPSS yerleştirmeleri için, 3 ila 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınacak.

2019 yılı KPSS yerleştirme takvimine göre, 2019/2 KPSS yerleştirmeleri için 3 ila 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınacak.

ÖSYM, 2019/2 KPSS yerleştirmelerini takvimine ekledi.

2019/1 KPSS yerleştirmeleri için de tercihler 9 ila 18 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar da 28 Temmuz 2019'da açıklanmıştı.
Memurlar.Net
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