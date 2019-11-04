ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
ÖSYM takvimine ekledi, 2019/1 KPSS yerleştirmeleri için, 3 ila 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınacak.
|04 Kasım 2019 10:44
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ÖSYM takvimine ekledi, 2019/1 KPSS yerleştirmeleri için, 3 ila 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınacak.
2019 yılı KPSS yerleştirme takvimine göre, 2019/2 KPSS yerleştirmeleri için 3 ila 12 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınacak.
ÖSYM, 2019/2 KPSS yerleştirmelerini takvimine ekledi.
2019/1 KPSS yerleştirmeleri için de tercihler 9 ila 18 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar da 28 Temmuz 2019'da açıklanmıştı.
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