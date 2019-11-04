Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
Medipolitan'a KDV istisnası, gümrük muafiyeti de tanındı. Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri'ne 220 milyon 600 bin TL'lik yatırım teşviki verdi.
|04 Kasım 2019 10:51
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Medipolitan'a KDV istisnası, gümrük muafiyeti de tanındı. Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri'ne 220 milyon 600 bin TL'lik yatırım teşviki verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 220 milyon 600 bin TL'lik yatırım teşviki verdi.
Resmi Gazete'de yer alan teşvik belgeleri tebliğine göre firmaya, yeni hastane yatırımı için KDV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi, 2 yıl boyunca da sigorta primi işveren hissesi desteği verilecek.
Başak KAYA
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