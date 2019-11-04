Fen bilgisi öğretmenliğinden pilotluğa uzanan serüven

Kayseri'de model uçak sayesinde havacılıkla tanışan öğretmen Abdurrahman Göktaş, Türk Hava Yollarının (THY) pilot alımı sınavlarını başarıyla tamamlayarak pilot olma hayaline bir adım daha yaklaştı.

Fen bilgisi öğretmeni Göktaş, 2011 yılında katıldığı model uçak kursu sayesinde havacılığın büyülü dünyasıyla tanıştı. Kurs sonrası kendi imkanlarıyla model uçak yapımına başlayan Göktaş, hayatına renk katan havacılık alanında mesleğini pilot olarak sürdürmeye karar verdi.

THY'nin pilot alım sınavlarına giren ve ilk aşamalarını başarıyla geçen Göktaş, girdiği son mülakatı da geçerek pilot olma hayalini gerçekleştirmek için önemli bir adım attı. Göktaş, eğitimlerin ardından THY'de kokpitte pilot olarak görev alacak.

Abdurrahman Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, model uçak uçurmaya başladığında pilot olma isteğinin oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 8 yıl önce model uçak kursuyla havacılığa ilk adımı attığını belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Model uçak kursuna katıldıktan sonra 2011 yılında araştırarak Türkiye'de bu işle ilgilenenlerden bilgi almak suretiyle ilk model uçağımı yapmıştım. Bu, başlangıç ve eğitim uçağıydı. Yapım aşaması yaklaşık 2 ay sürdü. Zamanla değişik model uçaklar yaptık. Daha sonra bir kulüp kurduk. Belediyenin de yardımıyla pist inşa ettik. Kulüpte model uçak yapımıyla ilgili her türlü malzememiz ve imkanlarımız var. Çevre illerden gösteri için de davet ediyorlar. Model uçak sertifikasına da sahibim. Okulda da çocuklara başlangıç modellerini yaptırmaktayım ve havacılığı anlatmaktayım. İlgisi olan çocuklara havacılık aşkını aşılamaya çalışıyorum."

Havacılığın her dalının çok güzel olduğunu anlatan Göktaş, bu tutku sayesinde teknolojiyle iç içe olduklarını ve gündelik hayatın stresinden uzak kaldıklarını dile getirdi.

- "Kokpite oturmak nasip olacak"

Göktaş, model uçakla tanıştıktan sonra uçaklara ilgi duymaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Model uçak uçurmak çok farklı bir duygu. Bu süreçte, yolcu uçağını kontrol etme ve pilot olma isteği oluştu. THY'nin pilot alımlarıyla ilgili ilanlarını takip ediyordum. Yaş sınırından dolayı şartlar uymuyordu. Geçen yıl şartlar uygun olunca büyük bir uçağı uçurma hayalimi gerçekleştirmek, o sorumluluğu almak için THY'ye başvurdum. Başvurudan sonra tabii ki belirli aşamaları vardı. Bu aşamaların hepsini geçtim. Ardından kurul mülakatlarına da katılarak süreci olumlu tamamladım. En son aşamada da sağlık raporunu onaylattım. Şu anda eğitim yerimi beklemekteyim. Yaklaşık 1 ay sonra eğitime başlayacağım, bu da 16 ay kadar sürecek. Eğitimin ardından inşallah yaklaşık 20 ay sonra THY'de ikinci pilot olarak kokpite oturmak nasip olacak."

Sınavları başarıyla tamamlamaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"14 yıllık öğretmenim ama havacılıkla tanıştıktan sonra pilot olma arzusundan dolayı THY'nin sınavlarına katıldım. Bütün aşamalarını geçtim. Sonuç itibarıyla THY'de eğitime kabul edildim. Şu anda bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olan THY'de görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyacağım. Dünyanın en güzel ofis manzarasına sahip olan yerin kokpit olduğunu düşünüyorum ve o kokpitte yer alacak olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor."