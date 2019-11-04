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Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu olduğu iddia edilen Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da yakalandı
 04 Kasım 2019 11:19
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Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlusu olduğu öne sürülen Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Daha önce de silahıyla yakalanmıştı

Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı.

Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
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