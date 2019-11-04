Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
|04 Kasım 2019 11:19
|Yazdır
Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlusu olduğu öne sürülen Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Daha önce de silahıyla yakalanmıştı
Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı.
Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zehirleyen ıspanağı satan marketçi konuştu
04 Kasım 2019 14:14
|Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı
04 Kasım 2019 14:08
|20 kişiyi zehirleyen alkolü kendisi yapmış
04 Kasım 2019 14:04
|Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş
04 Kasım 2019 13:49
|Doktorun, WhatsApp grubundaki paylaşımına suç duyurusu
04 Kasım 2019 13:04
|Ispanak zehirlenmesi İstanbul'dan Tekirdağ'a sıçradı
04 Kasım 2019 12:53
|Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı
04 Kasım 2019 12:30
|Yalova'da dans eğitmeni kadın evinde ölü bulundu
04 Kasım 2019 11:56
|Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı
04 Kasım 2019 10:36
|İki bin beşyüz hisse 40 bin kişiye satılmış
04 Kasım 2019 08:24