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Hava Harp Okulu davasında 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık 'Anayasayı ihlal etme' suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
 04 Kasım 2019 11:29
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Hava Harp Okulu davasında 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan 29. duruşmaya, 24 tutuklu sanık ile 14 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, verilen kararı okudu.

Mahkemece, 15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen eski Albay Hüseyin Ergezen'e "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ergezen'e ayrıca, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik "cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Darbe girişimi sırasında İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci ve Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmeleri koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'ın yanı sıra sanıklar eski Kurmay Binbaşı Mustafa Serbest, eski Üsteğmen İsa Pek, eski Binbaşı Ümit Lütfi Altıntakan, eski Üsteğmen Sercan Özdemir ve eski Albay Ali Başaran da "Anayasayı ihlal etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- 6 sanığa müebbet hapis cezası

Sanıklardan eski binbaşılar Mücahit Erken ile Numan Ünaldı, eski yüzbaşılar Mustafa Aktaş, Mehmet Yılmaz, eski Teğmen Burak Arı ve eski Astsubay Muhammed Ali Üstün'ün "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasına hükmeden mahkeme, suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirimi nedeni sayarak bu sanıkların cezalarını müebbet hapse çevirdi.

Karargah binası ve dışındaki kameraların sökülüp okul dışındaki boş bir alana gömülmesine ilişkin eski astsubaylar Burhan Torlak ve Yavuz Baguç'u "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 13 yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski Kurmay Binbaşı Osman Seven'in de aynı suçtan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- 7 sanığa beraat kararı

Eski Kurmay Albay Zafer Mercan, eski Albay Yılmaz Altuntaş, eski Binbaşı Sezgin Kaplan, eski Yüzbaşı Bahattin Gül, eski Üsteğmen Ali Ejder, eski Astsubay Furkan Vahidoğlu, eski başçavuş Serdar Bay "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 13 yıl 1 ay 15'şer gün hapse çarptırıldı.

Sanıklardan eski Albay Mustafa Er, eski yüzbaşılar Hasan Günsel, Hüseyin Özdemir, Umut Vedat Aydemir ve eski üsteğmenler İlhan Aldemir, Tuncay Demirci, Murat Günler, eski Teğmen Adem Çelik ve uzman çavuş Serdar Şahin'e de "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, eski hakim Yüzbaşı Özgür Tüfekçi'ye "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek, bu sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Oktay Erkin, Muhammet Ali Kaya, Ziya Güler, Barış Ulusoy, Ünsal Eken, Mustafa Böcek ve Ozan Gürşimşir'in tüm suçlardan beraatine karar verildi.

- İki sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme, sanıklar Yusuf Günana ve Emin İrfan Kara'nın savunmalarının alınmamasından dolayı dosyalarının ayrılmasına, sanık Adnan Çetin'in vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine ve 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

- İki avukata suç duyurusu

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'in kararını okumasını tamamlamasından sonra sanık avukatları Kemal Uçar ve Elif Esra Kırımlı, "Vatan sağolsun." ve "Darısı başınıza." dedi.

Bunun üzerine başkan Gürlek, bu avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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