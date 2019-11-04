Eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemiyle dava
|04 Kasım 2019 11:32
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski komiser yardımcısı hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Cumhuriyet savcısı, 2011'deki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen tutuksuz M.Y. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
M.Y. için "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Örgütün yapısı ile ilgili toplanan bilgi ve belgelerin de yer aldığı iddianamede, M.Y'nin 2011 yılında düzenlenen sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip komiser yardımcılığına terfi ettiği aktarıldı.
M.Y'nin yeni görevinde, görev yollukları, maaş farklar ve emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle kamuyu zararı uğrattığı belirtilen iddianamede, eski polisin örgüt hiyerarşisi içerisinde "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Sanık M.Y. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.
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