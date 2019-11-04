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Enflasyon rakamları ile birlikte Dolar yükselişe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 04 Kasım 2019 12:05
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Enflasyon rakamları ile birlikte Dolar yükselişe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,69205,6930
Avro6,35606,3570
Sterlin7,34507,3810
ANKARA
ABD Doları5,67005,7300
Avro6,32006,3900
Sterlin7,29207,4430
Anadolu Ajansı
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