Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı
|04 Kasım 2019 12:30
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Vezirköprü yönüne giden Nurgül Kartal'ın (30) kullandığı 55 VG 846 plakalı otomobil, Çayırözü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Çayırözü Deresi'ne düştü.
Ters dönen aracın içinde sürücü Kartal ile yanındaki Fatma Çulha (29) sıkıştı. İçerisine su dolmaya başlayan aracı, kazayı gören vatandaşlar çevirdi, itfaiyeye, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.
İtfaiye ekibi ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Kartal'ın, Vezirköprü ilçesindeki Narlısaray Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olduğu, Çulha'nın ise Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni olduğu öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Durumları ağır olan yaralılardan Çulha, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kartal ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Zehirleyen ıspanağı satan marketçi konuştu
04 Kasım 2019 14:14
|Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı
04 Kasım 2019 14:08
|20 kişiyi zehirleyen alkolü kendisi yapmış
04 Kasım 2019 14:04
|Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş
04 Kasım 2019 13:49
|Doktorun, WhatsApp grubundaki paylaşımına suç duyurusu
04 Kasım 2019 13:04
|Ispanak zehirlenmesi İstanbul'dan Tekirdağ'a sıçradı
04 Kasım 2019 12:53
|Yalova'da dans eğitmeni kadın evinde ölü bulundu
04 Kasım 2019 11:56
|Gri kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
04 Kasım 2019 11:19
|Cinayet zanlısı 12 yıl sonra çobanlık yaparken yakalandı
04 Kasım 2019 10:36
|İki bin beşyüz hisse 40 bin kişiye satılmış
04 Kasım 2019 08:24