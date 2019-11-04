Dereye düşen otomobildeki 2 öğretmen ağır yaralandı

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YENİLENİYOR. İLK UYGULAMA ANKARA'DA Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. İlk uygulaması Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında yapılan "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de benzer standarda kavuşuyor