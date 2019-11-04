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TZOB'dan 'çiftçilerin borçlarına yapılandırma' talebi

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Bugünlerde en öncelikli konumuz, çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması. Acil olarak özellikle doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin ve diğer üreticilerimizin taleplerinin karşılanması gerekir. Biz de bunu hükümetimizden talep ediyoruz, takip ediyoruz"
 04 Kasım 2019 12:34
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TZOB'dan 'çiftçilerin borçlarına yapılandırma' talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bugünlerde en öncelikli konumuz, çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması. Acil olarak özellikle doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin ve diğer üreticilerimizin taleplerinin karşılanması gerekir. Biz de bunu hükümetimizden talep ediyoruz, takip ediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bayraktar, il ve ilçe ziraat odaları başkanlarıyla Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Çalışmaları hakkında Vali Nayir'e bilgi veren Bayraktar, iki metropol arasında yer alan Sakarya'da sanayi ve ticaretin yanı sıra tarım potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Sanki verimli topraklarıyla, iklimiyle Allah Sakarya'yı bir tarım ili olarak yaratmış. Tabii bizim bu ilin potansiyelini değerlendirmemiz çok önemli. Un, şeker ve yağ var, Sakarya'da bundan iyi bir helva çıkarmak zorundayız." diye konuştu.

Kentte 600'ü kadın, bin 200'ü genç olmak üzere 2 bin 500 çiftçiye eğitim verdiklerini belirten Bayraktar, çiftçiyi bilgiyle buluşturmadan tarım sektöründe mesafe alınamayacağını dile getirdi.

Tarımın Türkiye'de enerjiyle birlikte önemli hale gelen sektörler arasında yer aldığını vurgulayan Bayraktar, "Artık dünyada gelişmekte olan ülkeler geliştikçe tüketim alışkanlıklarını değiştirdiler. Dolayısıyla doğal afetler de özellikle son yıllarda sektörümüzü olumsuz şekilde etkiliyor. Bu ve benzer nedenlerle gıda arzı yavaşladı ve arz-talep dengesinin tabii taleplerini de bozdu. Dolayısıyla gıdanın önemi anlaşıldı. Ülkemizde de son yıllarda bu manada gıdanın önemi anlaşılmış görünüyor. TZOB olarak çiftçimiz için büyük mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bizim patronumuz çiftçidir"

Bayraktar, çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına yönelik talepleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugünlerde en öncelikli konumuz, çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması. Bu manada telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Hükümetimizle görüşmelerimiz devam ediyor çünkü vadeler geldi. Dolayısıyla icra takipleri başlayabilir. Acil olarak özellikle doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin ve diğer üreticilerimizin taleplerinin karşılanması gerekir. Biz de bunu hükümetimizden talep ediyoruz, takip ediyoruz. En kısa zamanda inşallah bunu sağlamış oluruz."

Vali Nayir de kentin sivil toplum hareketlerinin canlı olduğunu ifade ederek, oda, sendika, borsa ve derneklerin Sakarya'ya kıymet verdiğini söyledi.

Bu kesimin ülke genelinde söz sahibi olmasından gurur duyduklarını aktaran Nayir, "Hem ilimizdeki tarım faaliyetlerine katkıları hem de ülke genelindeki düzenlemelerde söz sahibi olmaları, Sakarya'mız adına bizi de sevindiriyor. Sorumluluğunu bilen, ülke menfaatlerini önde tutan, üreticiyle tüketici dengesini korumaya çalışan bir yapı içerisinde güzel hizmetler veriyorsunuz." diye konuştu.

Hediyeleşmenin ardından makamdan ayrılan Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı
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