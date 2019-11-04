1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji Genel Müdürü: Küresel ısınma ile dengeler altüst oldu. Yağışlı bir kış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: Küresel ısınma, iklim dengeleri altüst oldu. Açıkçası çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz
 04 Kasım 2019 13:07
Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürü: Küresel ısınma ile dengeler altüst oldu. Yağışlı bir kış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, iklim dengelerinin altüst olduğunu ve çok fazla yağışlı bir kış beklemediklerini bildirdi.

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı" başladı.

Coşkun, çalıştay kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim dengelerinin değiştiğini ve mevsimlerin kaydığını söyledi.

Bu değişikliğin her noktada hissedildiğine işaret eden Coşkun, örnek olarak, Antalya'da deniz ve kara hortumları ile taşkınlar yaşandığını kaydetti.

Antalya'da ani hava değişikliklerinin yaşandığını anlatan Coşkun, bu nedenle başka hortumların ve taşkınların olabileceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Kurulu'nda yer aldıklara dikkati çeken Coşkun, "Türk meteoroloji servisi, dünyadaki iklim, çevre ve meteoroloji alanlarında söz sahibi. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 11 bölgesel merkez var ve bunların ikisi Türkiye'de, kurumumuz bünyesinde." diye konuştu.

Bölgesel merkezlerde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (FFGS) aktif hale getirdiklerini belirten Coşkun, sistemin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Müdürlük olarak bir tahmin ve öngörü kuruluşu olduklarını hatırlatan Coşkun, bu sistem ile tahminleri anlık olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kitle iletişim araçları vasıtasıyla da vatandaşlarla paylaştıklarını bildirdi.

Coşkun, tahminlerde yüzde 90'ın üzerinde başarılı olduklarını belirtti.

- "Her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız"

Amaçlarının can ve mal kayıplarını en aza indirgemek olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Dünya çalkalanıyor. Birçok ülke yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor. Yarımada şeklindeki Türkiye, bu tür hava değişikliklerinin en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor. "

Uluslararası faaliyetleri önemsediklerini ve çalıştaydan çıkacak sonuçları önemli bulduklarını kaydeden Coşkun, 5 gün sürecek çalıştayda FFGS sisteminin Türkiye'de daha aktif hale getirilmesiyle ilgili kararlar alınacağını bildirdi.

- "Bu kış çok fazla yağış beklenmiyor"

Coşkun, erken uyarı sisteminin toplumu bilinçlendirme ve önlem alma noktasında faydaları olduğunu ifade etti.

Bu yıl nasıl bir kış beklendiğine dair soru üzerine ise Coşkun, "Küresel ısınma, iklim dengeleri altüst oldu. Açıkçası çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz. İklim projeksiyonlarımız var, mevsimsel tahminler yapıyoruz. Kurumumuzun Ar-Ge dairesi bu çalışmaları yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

70 ülkeden 200 temsilcinin katıldığı çalıştay, 8 Kasım'a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu
04 Kasım 2019 13:31		 Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi
04 Kasım 2019 13:24
Türkiye'nin en uzun saat kulesi...137 yıldır çalışıyor
04 Kasım 2019 13:19		 Bir müddet daha bahar havası yaşanacak - Haritalı
04 Kasım 2019 06:30
Erzurum ve Kars, eksi 9 dereceyi gördü
03 Kasım 2019 23:01		 Çöpten topladığı kitaplarla, okumayı sevdirmeye çalışıyor
03 Kasım 2019 22:11
Kemal usta ekmeğini süpürgeden çıkarıyor
03 Kasım 2019 18:56		 Aradan 70 yıl geçse de okulundan kopamadı
03 Kasım 2019 18:51
İstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlar
03 Kasım 2019 18:23		 Motosikletlilerden Seçil öğretmene destek turu
03 Kasım 2019 18:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:17 - FETÖ elebaşı herkese takke dağıtmış14:15 - Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler zorunlu hizmet yükümlüsü müdür?14:14 - Zehirleyen ıspanağı satan marketçi konuştu14:09 - Ali Yalçın: Ücretsiz ders kitaplarında nitelik sorunu var14:08 - Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı14:04 - 20 kişiyi zehirleyen alkolü kendisi yapmış14:00 - DDK Başkanından, Bülent Arınç'a KHK tepkisi13:59 - Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 37 kişiye gözaltı13:57 - Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı13:56 - 'Fetullah'lar' isim değiştirmek için sıraya girdi
13:49 - Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş13:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karamollaoğlu'na tebrik13:41 - Bakan Albayrak'tan 'enflasyon' açıklaması13:39 - 'Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik'13:34 - CHP'den 'sigortalı askerlik' için kanun teklifi13:31 - Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu13:24 - Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi13:21 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
Ispanak zehirlenmesi İstanbul'la sınırlı kalmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 2
tatilden çabuk sıkılan tip 1
eğitim kalitesi 2
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam