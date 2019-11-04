Meteoroloji Genel Müdürü: Küresel ısınma ile dengeler altüst oldu. Yağışlı bir kış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, iklim dengelerinin altüst olduğunu ve çok fazla yağışlı bir kış beklemediklerini bildirdi.

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Küresel Çalıştayı" başladı.

Coşkun, çalıştay kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim dengelerinin değiştiğini ve mevsimlerin kaydığını söyledi.

Bu değişikliğin her noktada hissedildiğine işaret eden Coşkun, örnek olarak, Antalya'da deniz ve kara hortumları ile taşkınlar yaşandığını kaydetti.

Antalya'da ani hava değişikliklerinin yaşandığını anlatan Coşkun, bu nedenle başka hortumların ve taşkınların olabileceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Kurulu'nda yer aldıklara dikkati çeken Coşkun, "Türk meteoroloji servisi, dünyadaki iklim, çevre ve meteoroloji alanlarında söz sahibi. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan 11 bölgesel merkez var ve bunların ikisi Türkiye'de, kurumumuz bünyesinde." diye konuştu.

Bölgesel merkezlerde Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (FFGS) aktif hale getirdiklerini belirten Coşkun, sistemin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Müdürlük olarak bir tahmin ve öngörü kuruluşu olduklarını hatırlatan Coşkun, bu sistem ile tahminleri anlık olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kitle iletişim araçları vasıtasıyla da vatandaşlarla paylaştıklarını bildirdi.

Coşkun, tahminlerde yüzde 90'ın üzerinde başarılı olduklarını belirtti.

- "Her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız"

Amaçlarının can ve mal kayıplarını en aza indirgemek olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Dünya çalkalanıyor. Birçok ülke yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor. Yarımada şeklindeki Türkiye, bu tür hava değişikliklerinin en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor. "

Uluslararası faaliyetleri önemsediklerini ve çalıştaydan çıkacak sonuçları önemli bulduklarını kaydeden Coşkun, 5 gün sürecek çalıştayda FFGS sisteminin Türkiye'de daha aktif hale getirilmesiyle ilgili kararlar alınacağını bildirdi.

- "Bu kış çok fazla yağış beklenmiyor"

Coşkun, erken uyarı sisteminin toplumu bilinçlendirme ve önlem alma noktasında faydaları olduğunu ifade etti.

Bu yıl nasıl bir kış beklendiğine dair soru üzerine ise Coşkun, "Küresel ısınma, iklim dengeleri altüst oldu. Açıkçası çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz. İklim projeksiyonlarımız var, mevsimsel tahminler yapıyoruz. Kurumumuzun Ar-Ge dairesi bu çalışmaları yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

70 ülkeden 200 temsilcinin katıldığı çalıştay, 8 Kasım'a kadar devam edecek.