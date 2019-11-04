İstanbul'daki PKK operasyonunda 1 tutuklama
|04 Kasım 2019 13:16
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Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Ataşehir'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DHG (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin iki aracı kundaklamasına ilişkin M.A. ve Ö.A. ile yine örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren V.F. ve M.U'yu yakaladı.
Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla İstanbul'da örgüt sempatizanlarını organize ederek eylem yapmak amacıyla yönlendirdiği ve kırsala katılım faaliyetlerini organize ettiği iddiasıyla M.B.B. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.F. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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