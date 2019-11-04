1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin en uzun saat kulesi...137 yıldır çalışıyor

Adana'nın tarihi simgelerinden ve Türkiye'nin en uzun saat kulesi olan Büyüksaat, 137 yıldır çalışıyor
 04 Kasım 2019 13:19
Yazdır
Türkiye'nin en uzun saat kulesi...137 yıldır çalışıyor

Merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan dönemin Adana Valisi Abidin Paşa zamanında yapımı tamamlanan tarihi Büyüksaat Kulesi kentin önemli simgelerinden. 7 yıldır her hafta saatin bakımını ve ayarlamalarını yapan Mustafa Demirbağ, işini çok severek yaptığını belirterek saat hakkında bilgi verdi. Demirbağ, "Tarihi Büyüksaat vurmalı bir mekanizmaya sahip. Bundan dolayı her hafta ayarlanması ve bakımı yapılması gerekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olarak ben de her hafta bu tarihi saatin bakımını yapıyorum" dedi. Büyüksaat Kulesi'nin mekanik yapısından dolayı sürekli bakıma ve kuruluma ihtiyaç duyduğunu belirten Demirbağ, Kurtuluş Savaşı zamanında tahrip olan tarihi saatin mekanizmasını 1925 yılında Almanya'dan getirilen bir mekanizma ile değiştirildiğini söyledi.

112 BASAMAK ÇIKMAK BİRAZ YORUYOR

Büyüksaat Kulesi'nin tepesinde bulunan çan bölümüne çıkmak için tam olarak 112 basamak çıktığını kaydeden Mustafa Demirbağ, bu durumun kendisini biraz yorsa da alıştığını söyledi. 32 metre yüksekliğindeki Büyüksaat'in ülkenin en uzun saati olma unvanını taşıdığını da hatırlatan Demirbağ, "Tarihe tanıklık eden bir yapının içindeyiz. Bu saatin daha uzun yıllar bu kente hizmet vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

UÇURTMA TAKILINCA DURMUŞTU

Tarihi saat kulesinin kapısını her açtığında saati görmeye gelen kişilerin yukarı çıkmak istediğini belirten Mustafa Demirbağ, gerekli izinlerin alınması durumunda insanların Büyüksaat Kulesi'nin tepesine çıkıp, kent manzarasını seyredebileceklerini dile getirdi. Önceki yıllarda saatin bakımını yapmaya geldiği bir gün mekanizmanın durduğunu fark ettiğini söyleyen Demirbağ, yukarı çıktığında saate uçurtma takıldığını gördüğünü ve uçurtmayı çıkartınca saatin tekrar çalıştığını sözlerine ekledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu
04 Kasım 2019 13:31		 Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi
04 Kasım 2019 13:24
Çok yağışlı bir kış beklenmiyor
04 Kasım 2019 13:07		 Bir müddet daha bahar havası yaşanacak - Haritalı
04 Kasım 2019 06:30
Erzurum ve Kars, eksi 9 dereceyi gördü
03 Kasım 2019 23:01		 Çöpten topladığı kitaplarla, okumayı sevdirmeye çalışıyor
03 Kasım 2019 22:11
Kemal usta ekmeğini süpürgeden çıkarıyor
03 Kasım 2019 18:56		 Aradan 70 yıl geçse de okulundan kopamadı
03 Kasım 2019 18:51
İstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlar
03 Kasım 2019 18:23		 Motosikletlilerden Seçil öğretmene destek turu
03 Kasım 2019 18:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler zorunlu hizmet yükümlüsü müdür?14:14 - Zehirleyen ıspanağı satan marketçi konuştu14:09 - Ali Yalçın: Ücretsiz ders kitaplarında nitelik sorunu var14:08 - Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı14:04 - 20 kişiyi zehirleyen alkolü kendisi yapmış14:00 - DDK Başkanından, Bülent Arınç'a KHK tepkisi13:59 - Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 37 kişiye gözaltı13:57 - Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı13:56 - 'Fetullah'lar' isim değiştirmek için sıraya girdi13:49 - Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş
13:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karamollaoğlu'na tebrik13:41 - Bakan Albayrak'tan 'enflasyon' açıklaması13:39 - 'Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik'13:34 - CHP'den 'sigortalı askerlik' için kanun teklifi13:31 - Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu13:24 - Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi13:21 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:19 - Türkiye'nin en uzun saat kulesi...137 yıldır çalışıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
Ispanak zehirlenmesi İstanbul'la sınırlı kalmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
garry rodrigues 2
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
eğitim kalitesi 2
tatilden çabuk sıkılan tip 1
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam