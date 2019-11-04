Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karamollaoğlu'na tebrik
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'nu kutladı
|04 Kasım 2019 13:45
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