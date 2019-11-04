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Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı

Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracakları partiyle alacakları oy oranı merak konusuydu. AK partinin yaptırdığı bir ankete göre Davutoğlu büyük bir şok yaşayabilir. Ali Babacan ise daha şanslı
 04 Kasım 2019 13:57
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Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 2019 bitmeden, kuracakları partilerinin tabelalarını asması bekleniyor. İktidar partisi AK Parti'de Barış Pınarı Harekatı'nın yarattığı rüzgar nedeniye iki ismin parti kuruluşunu ertelemek zorunda kalacağı yorumları yapılsa da, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresinden gelen bilgilere göre planlanan programda şu anda değişiklik yok.

AK Parti'de de yeni partiler yakından izleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda ilk kez Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partilerin oy oranını yaptırılan kamuoyu anketiyle ölçüldü. Araştırmada, katılımcılara "Davutoğlu'nun partisine oy verir misiniz?" ya da "Babacan'ın partisine oy verir misiniz" yerine doğrudan "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK Parti'nin anketinden Babacan'ın partisine oy vereceklerin oranı yüzde 0,7, Davutoğlu'na oy vereceklerin oranı ise yüzde 0,3 olarak ölçüldü.

Kulislerde Davutoğlu'nun AK Parti tabanından, Babacan'ın ise AK Parti'nin yanı sıra daha geniş bir siyasi yelpazeden destek göreceği değerlendirmesi yapılıyor.

Son genel ve yerel seçimlerde yüzde 1'in altındaki partilerin bile ittifaklar nedeniyle siyasi denklemde önemli bir rol oynaması nedeniyle, yeni partilere dönük bir dizi önlemin de yaşama geçirilmesi planlanıyor.
Memurlar.Net
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