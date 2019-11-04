Ali Yalçın: Ücretsiz ders kitaplarında nitelik sorunu var

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ders kitaplarının içerik olarak niteliksiz, özensiz, yetersiz olduğunu defalarca ifade ettiklerini belirterek, "Nitelik sorunu artık velinin cebini rahatlatmıyor, bilakis yükünü artırıyor. Öğretmenleri de velileri de yardımcı kaynak kitaplara iterek, yardımcı kaynak kitap endüstrisini besliyor. Ders kitaplarında olması gerekirken olmayan bilgilerin yardımcı kaynak kitaplarda işlenmesi, bir istismar zemini üretiyor; devleti israfa, vatandaşı masrafa sokuyor. İsrafı engellemek, ücretsiz ders kitabının amacına ulaşmasını sağlamak için, ders kitaplarının hazırlanış sürecinden ihale sürecine kadar titiz bir denetime tabi tutulması gerekiyor. Ücretsiz dağıtılan kitapların kalitesi kaynak kitaba ihtiyaç bırakmayacak şekilde artırılmalı, istismar önlenmeli; devlet israftan, vatandaş masraftan kurtarılmalıdır" dedi.

Eğitim-Bir-Sen 13. Bölge Toplantısı Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Uşak ve Denizli teşkilatlarının katılımıyla Isparta'da yapıldı. Sendikal çalışmaların ve eğitim gündeminin konuşulduğu, istişarelerin yapıldığı, eğitim programlarının gerçekleştirildiği toplantıya şube başkanları, yönetim kurulları, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik yönetimleri ve kadın komisyonları katıldı.

Devlet israfa, vatandaş masrafa sokulmasın

Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması uygulamasına değinerek, "AK Parti hükümetleri döneminde başlatılan ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması faydalı, ebeveynlere nefes aldıran örnek bir uygulamaydı. Eğitim masrafları kaleminde oldukça ciddi bir yekün tutan bu ders kitaplarının devlet tarafından karşılanmasıyla vatandaşın cebinin de kafasının da rahatlatılması amaçlanmıştı. Ancak ücretsiz dağıtılan ders kitaplarındaki nitelik sorunu bu amacın çok uzağında kalınmasına neden oldu. Biz dağıtılan ders kitaplarının içerik olarak niteliksiz, özensiz, yetersiz olduğunu defalarca ifade ettik ve bakanlığı uyardık. Nitelik sorunu artık velinin cebini rahatlatmıyor, bilakis yükünü artırıyor. Öğretmenleri de velileri de yardımcı kaynak kitaplara iterek, yardımcı kaynak kitap endüstrisini besliyor. Ders kitaplarını hazırlayan yayınevlerinin bir de yardımcı kaynak kitapları hazırladığı çarpık bir düzen oluşuyor. Ders kitaplarında olması gerekirken olmayan bilgilerin yardımcı kaynak kitaplarda işlenmesi, bir istismar zemini üretiyor; devleti israfa, vatandaşı masrafa sokuyor" ifadelerini kullandı.

Ders kitapları hazırlanış sürecinden ihale sürecine kadar titiz bir denetime tabi tutulmalıdır

İsrafı engellemek, ücretsiz ders kitabının amacına ulaşmasını sağlamak için ders kitaplarının hazırlanış sürecinden ihale sürecine kadar titiz bir denetime tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Bu konuda, özellikle bakanlık, eğitimin paydaşlarıyla istişare içinde olmalı, tespit ve önerileri dikkate almalı, gereğinin yapılması için mevzuya ciddiyetle yaklaşmalıdır. Biz diyoruz ki ücretsiz dağıtılan kitapların kalitesi kaynak kitaba ihtiyaç bırakmayacak şekilde artırılsın, istismar önlensin; devlet israftan, vatandaş masraftan kurtarılsın" şeklinde konuştu.