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FETÖ elebaşı herkese takke dağıtmış

FETÖ'ye yardımda bulunduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya'nın yargılandığı davada dinlenen tanık, Başkaya'nın 17-25 Aralık'tan önce Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü ve Gülen'in ortamda bulunan herkese takke verdiğini söyledi. Diğer bir tanık ise Başkaya'nın bir sohbet toplantısında "ABD Erdoğan'ın fişini çekti. Herkes safını belirlesin" dediğini anlattı
 04 Kasım 2019 14:17
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FETÖ elebaşı herkese takke dağıtmış

FETÖ'ye yardımda bulunduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya'nın yargılandığı davada dinlenen tanık, Başkaya'nın 17-25 Aralık'tan önce Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü ve Gülen'in ortamda bulunan herkese takke verdiğini söyledi. Diğer bir tanık ise Başkaya'nın bir sohbet toplantısında "ABD Erdoğan'ın fişini çekti. Herkes safını belirlesin" dediğini anlattı.

Terör örgütüne müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan dava, İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık Kemal Başkaya, sağlık sorunları nedeniyle aldığı raporu gerekçe göstererek katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.S., "Kemal Başkaya'nın cemaatin muhasebesini tuttuğu herkes tarafından biliniyordu" derken, kendisini Başkaya ile tanıştıran H.E.'nin de Başkaya için "Cemaatin üst düzey muhasebecisidir" dediğini söyledi.

2005-2006 ve 2008-2014 yılları arasında Kemal Başkaya ile birlikte çalıştıklarını anlatan tanık A.B. ise "Kemal Başkaya ile beni cemaat avukatı K.A. tanıştırdı. Kendisinin hukuk işleri ile ilgiliyordum. Başkaya'nın cemaat içerisinde çok aktif rolü vardı. Şifa Hastanesi ve Samanyolu Televizyonu gibi kurumların muhasebesi ile ilgileniyordu" dedi.

FETÖ elebaşı herkese takke vermiş

Başkaya'nın 17-25 Aralık'tan önce Pensilvanya'ya gittiğini iddia eden A.B., "Kemal Başkaya, burada Fetullah Gülen ile görüştü. Hatta Gülen'in herkese takke verdiğini anlattı. Bir Afrika ülkesinde okul açacaklarını söyledi" diye konuştu.

Örgütün parasal anlamda sıkıntı yaşadığını söyleyen Başkaya'nın kendisinden para istediğini anlatan A.B., "Benim durumum belli. Ben para veremem dedim. Kendisi de bana 20 bin lira verdiğini ama daha fazla veremeyeceğini anlattı" ifadelerini kullandı.

"ABD, Erdoğan'ın fişini çekti"

Örgüte, "cemaat" olarak bildiği için dahil olduğunu anlatan tanık M.Y., "Kemal Başkaya ile sohbet toplantılarında tanıştık. 2012'deki bir toplantıda, 'ABD, Recep Tayyip Erdoğan'ın fişini çekti. Herkes safını belirlesin' dedi. Bende Başkaya ile söylediği bu sözden dolayı kavga ettim. Daha sonra bana 'Sen iyi niyetli değilsin' dediler" diye konuştu. M.Y., Başkaya'nın İzmir'de FETÖ için toplanan paraları yönlendirdiğini de söyledi.

"Bana Dursun Çiçek'in imzasını gösterdi"

FETÖ ile 1983 yılında Hava Harp Okulunda öğrenciyken tanıştığını söyleyen tanık G.D., hakkında açılan bir dava nedeniyle Fetullah Gülen'in yakın dostu olarak bildiği Kemal Başkaya ile abisi E.D. aracılığıyla tanıştığını ifade ederek, "Tanıştıktan sonra cebinden bir belge çıkararak bana bir imza gösterdi. 'Bu imza Dursun Çiçek'e mi ait?' dedi. İmzanın Dursun Çiçek'e ait olduğunu söyledim. 'Dursun Çiçek darbe yapabilir mi?' diye sorunca 'Hayır darbe yapabilecek karakterde bir insan değildir' diye yanıt verdim. Onu kullanmaları durumunda hata yapacaklarını söyledim" diye konuştu.

Duruşma savcısı, Kemal Başkaya'nın ev hapsinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Başkaya'nın ev hapsini kaldırarak yurt dışı yasağıyla birlikte il dışına çıkış yasağı kararı da vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve terör örgütüne müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hazırlanan iddianame, İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, FETÖ'nün en büyük finansörlerinden olan, Kaynak Holding'in de aralarında bulunduğu bazı şirketlere mali müşavirlik hizmeti verdiği belirtildi.

İddianamede, sanık Başkaya'nın "Örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından ismi zikredilerek hakkında dua edilecek FETÖ içerisinde üst düzey konumda bulunan sınırlı sayıda kişi arasında bulunduğu" bilgisi yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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