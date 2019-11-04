Gökçek'in, oğluna 25 yıllığına verdiği stat, Ankara Büyükşehir'e devredildi
|04 Kasım 2019 14:18
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Bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve Osmanlıspor'un başkanlık yaptıktan sonra koltuğu oğlu Osman Gökçek'e devreden Melih Gökçek'i üzecek bir gelişme yaşandı.
Karar resmi gazetede yayımlanmıştı
Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirilmesinden sonra, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis'inde yapılan oylamada, Osmanlıspor'la imzalanan sözleşme iptal edilmişti.
Mustafa Tuna dönemindeki oylamada tüm partiler, "iptal" yönünde oy kullanmıştı. Başkanlık yazısında, iptal gerekçesi şu cümlelerde ifade edildi: "2 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay kararı ile 2017 yılında Sayıştay denetçilerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaptıkları denetim sonrasında hazırladığı rapordaki 'Spor tesislerinin spor kulübü derneklerine ihale edilmeden ortak proje gerçekleştirilmek üzere devredilemeyeceği, Kamu İhale Kurumu (KİK) hükümlerine göre ihale edilmesi...' Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Eylül 2018 tarihinde oy birliğiyle aldığı karar, Osmanlıspor Kulübü'ne tebliğ edilmişti. Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'un için, Mansur Yavaş döneminde de tebligat yenilenmişti.
Osmanlı Stadyumu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi
TFF 1.Lig'de mücadele eden Osmanlıspor'un maçlarını oynadığı Osmanlı Stadyumu, Gökçek ailesinden alınarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufuna devredildi.
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