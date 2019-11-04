5 eski askeri öğrenciye FETÖ üyeliğinden dava
|04 Kasım 2019 14:38
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen 5 eski askeri lise öğrencisi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz şüpheliler O.E, M.A.A, H.K, S.D. ve M.F.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı tarafından zanlılar için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede itiraflarına yer verilen S.D, örgütle ilk olarak lise eğitimi sürecinde tanıştığını ve FETÖ'ye ait evlere ders çalışmak için gittiğini anlattı.
Askeri okulda kendisiyle "Hasan" kod adlı örgüt mensubunun ilgilendiğini aktaran S.D, "Örgüt mahrem imamları askeri okulda bizimle ankesörlü telefonla irtibat kuruyorlardı. Buluşacağımız ev adreslerini önceden bildiriyorlardı.15 Temmuz darbe girişimi ile bu yapının bir terör örgütlenmesi olduğunu anladım ve ilişiğimi kestim." ifadesini kullandı.
İddianamede, şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve FETÖ tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, sanıkların askeri okula örgüt bilinciyle sızdırıldıkları kaydedildi.
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