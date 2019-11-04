Batman'da terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PYD/PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
|04 Kasım 2019 14:45
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Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PYD/PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce sosyal medya hesapları üzerinden, YPG/PYD/PKK ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırmak, terör örgütü ideolojisini övücü ve destekleyici mahiyette, halkta kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 4 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
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