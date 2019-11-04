Ardahan Üniversitesi ilanında yer alan tartışmalı kadro!

Ardahan Üniversitesi tarafından 04 Kasım 2019 tarihli ve 30983 sayılı Resmi Gazete'de 1 Profesör, 7 Doçent ve 8 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde, Ardahan Üniversitesinin diğer yükseköğretim kurumlarına örnek olacak şekilde öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartlara yer vermediği, genel şartları taşıyan herkesin başvurmasına imkan verildiği görülmüştür.

Ancak, sadece bir Doçent kadrosunun atama yapılacak bölümle uyumu konusunda sorun görünmektedir. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında ilan edilen Doçent kadrosuna başvuracak adaylarda "SU ÜRÜNLERİ ALANINDA DOÇENTLİĞİNİ ALMIŞ OLMAK." şartı arandı.

Bilindiği üzere, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından belirlenen Doçentlik Bilim alanlarına göre;

- Coğrafya Bölümü "SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER" temel alanı "BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA" bilim alanı altında,

- Su Ürünleri ise, "ZİRAAT, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ" temel Alanı "SU ÜRÜNLERİ" bilim alanında;

Yer almaktadır.

Dolayısıyla, Coğrafya Bölümünde Su Ürünleri alanında Doçent olmuş bir adayın istihdam edilmesi halinde; ilerleyen süreçte Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrenci alım teklifinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunması halinde değerlendirmeye alınması mümkün değildir.

Bu bağlamda, disiplinlerarası hariç olarak şayet Ardahan Üniversitesi "Coğrafya" alanında lisansüstü eğitim vermeyi düşünüyorsa ilgili bölümde Coğrafya alanında doçentlik unvanı almış adayların istihdam edilmesi en uygunu olacaktır.