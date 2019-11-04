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MHK'den VAR açıklaması!

Merkez Hakem Kurulu son dönemde sıkça tartışma konusu haline gelen Video Yardımcı Hakem sistemi hakkında açıklamada bulundu.
 04 Kasım 2019 15:00
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MHK'den VAR açıklaması!

MHK: Son olarak VAR Sistemi Hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları (Büyük Skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur açıklamasını yaptı.
Memurlar.Net
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