MHK'den VAR açıklaması!
Merkez Hakem Kurulu son dönemde sıkça tartışma konusu haline gelen Video Yardımcı Hakem sistemi hakkında açıklamada bulundu.
|04 Kasım 2019 15:00
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