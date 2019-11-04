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Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından orman işçiliği ile orman yetiştirme ve bakım işçiliği ayrı ayrı olmak üzere mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi
 04 Kasım 2019 15:07
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Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından orman işçiliği ile orman yetiştirme ve bakım işçiliği ayrı ayrı olmak üzere mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

Getirilen mesleki yeterlilik belgesi kapsamında fidan dikiminden, odun- tomruk üretimine kadar ormanda her türlü işi yapacak kişiler, orman köylüleri, orman kooperatif üyeleri dahil yeterlilik belgesi almak zorunda. Bu kapsamda şu ana kadar ormancılık işleri ile ilgili belge vermek üzere 8 firma mesleki yeterlilik kurumundan yetki aldı. Firmalar ile Orman Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolleri imzalandı. Eskişehir'de ki sınavları Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Bayındır Memur-Sen MESYET İktisadi İşletmesi yapacak.

Eskişehir ilinde de ilk etapta yaklaşık 500 kişi sınava tabi tutularak mesleki yeterlilik belgesini alacak. Sınavın uygulamalı bölümü Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda yapıldı. Orman mühendislerinin gözetiminde sahaya gelen işçiler, ağaç kesme, kabuk soyma, ağaç boylama, sürütme, taşıma, yükleme gibi işleri uygulamalı yaptılar. Çalışılan alanda iş güvenliği önlemleri de titizlikle uygulandı. Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmet Kıraç, Şube Müdürleri Ramazan Yöntem ve Özden Doğan sınav yerine giderek, sınavın hakkaniyetle yapılıp yapılmadığını, tebliğ maddelerine uyulup uyulmadığını kontrol ettiler.
İhlas Haber Ajansı
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