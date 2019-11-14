Ombudsman'ndan lisansüstü öğrenci alımlarında sınav notlarının ilan edilmesine dair emsal tavsiye kararı!

Bilindiği üzere, "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"ne göre tezsiz/tezli yüksek lisans ile doktora öğrenci alımları; yükseköğretim kurumları tarafından güz/bahar dönemlerinde verilen ilanlara yapılan başvuruların yazılı/sözlü sınavların değerlendirilmesi sonucuna göre yapılmaktadır.

Bu kapsamda, üniversiteler tarafından belirlenen başarı kriterleri ve ölçme yöntemlerine göre sınav sonuçları internet sayfalarından duyurulmaktadır.

Ancak, bu noktada bazı üniversiteler sınava giren tüm adayları başarı puanları ile birlikte şeffaf bir şekilde ilan ederken, bazıları sadece kayıt hakkı kazananları başarı puanlarına yer vermeden duyurma yöntemini kullanmaktadır.

Kamu Denetçiliği Kurumuna bu konu üzerinden başvuran bir aday; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün açmış olduğu Maliye Tezli Yüksek Lisans sınavı sonucunda sadece kazanan kişilerin açıklandığını, ancak hangi kriterlere göre alım yapıldığının açıklanmadığını, yazılı ve sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmadığını, en son başarılı olan adayın başarı puanı ve sınav sonucunun yeniden hesaplanması için yapmış olduğu başvuruya yasal süresi içeresinde cevap verilmediğini, daha sonra gelen yanıtta da söz konusu hususların aydınlatılmadığını belirterek; söz konusu başvurusuna ilişkin gerekli yanıtların verilmesini talep etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiye kararında özetle;

1- Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; başvuranın bilgi edinme talebine yasal süre içinde cevap verildiği, aynı konu ile ilgili olarak 15/02/2019 tarih ve ... sayılı dilekçe ile yaptığı CİMER başvurusuna 08/03/2019 tarih ... sayılı yazı ile cevap verildiği, Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı giriş sınavını değerlendiren jürilerin yazılı ve sözlü sınav notlarını elektronik ortamda sisteme kaydettiği, öğrencilerin ALES puanının %50'si, akademik not ortalamasının %20'si, mülakat notunun %30'u alınarak nihai başarı notuna göre otomatik olarak sistem tarafından sıralama yapılarak, kendi içlerinde büyükten küçüğe doğru sıralanan öğrencilerin, ilan edilen kontenjanlar dahilinde kayıt hakkına sahip oldukları, Enstitü Maliye Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan başvuranın, ilgili Anabilim Dalının mülakat sınav jürisinden mülakat notu olarak (38) otuz sekiz puan aldığı, Üniversite Senatosunca Maliye Bölümünün Tezsiz Yüksek Lisans Programları için mülakat notunun minimum elli (50) puan olarak belirlendiği, elli (50) puanın altında puan alan aday öğrencilerin genel başarı değerlendirme sıralamasına giremediği, başvuranın Genel Başarı Sıralamasında (69) puan almasının başarılı olduğu anlamına gelmediği, kazanan/kazanamayan adayların puanlarının ifşa edilmemesi (korunması) için kazanan adayların isim listelerinin puansız olarak ilan edildiği , puanını öğrenmek isteyen her bir öğrenciye talep etmesi durumunda yazılı veya sözlü olarak puanlarının bildirildiği,

2- İdare tarafından başvurana kendi sınav sonucuna ilişkin bilgiler verilmiş, en son başarılı olan adayın başarı puanına ilişkin olarak ise adayların puanlarının ifşa edilmemesi (korunması) için puansız olarak kazanan adayların isim listelerinin ilan edildiği belirtilmiş ve başvuranın bu husustaki bilgi edinme talebi reddedilmiş ise de, idare tarafından sınav sonuçlarının ilanı sırasında kişilerin belirli veya belirlenebilir olmasını önleyecek şekilde (aday no. vs. ile) de puanların açıklanabileceği veya isim bazında açıklama yapılacak ise alfabetik sıra ile ilan edilebileceği, dolayısıyla gerekli hallerde sayısal verilere ilişkin bilgilerin de ilgilileri ile paylaşılabileceği hususunun göz ardı edildiği değerlendirilmiştir.

3- Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; bilgi edinme hakkının demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin sağlanmasının çok önemli bir aracı olduğu göz önünde bulundurularak Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan başvuranın girmiş olduğu sınav sonucunda en son başarılı olan adayın başarı durumu hakkında bilgilendirilme talebinin idarece reddedilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı;

Sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu minvalde, halen yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarında sınava giren tüm adayların sınav sonuçlarını ilan etmeden sadece kazanan adayları duyuran üniversitelerin yukarıda özetini paylaştığımız emsal tavsiye kararına binaen gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KARARI