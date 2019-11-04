1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Magandalar, TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yaptı

Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi
 04 Kasım 2019 15:22
Yazdır
Magandalar, TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yaptı

TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı.


TEM Otoyolu'nu kapatıp drift yapan magandalar kamerada

Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.

Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti.

Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da ıspanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi
04 Kasım 2019 17:07		 Çiftlikbank'ın devre mülk versiyonu
04 Kasım 2019 16:46
Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu
04 Kasım 2019 16:39		 Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Kamera görüntüleri de bulunamadı
04 Kasım 2019 16:09
Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi
04 Kasım 2019 14:32		 Zehirleyen ıspanağı satan marketçi konuştu
04 Kasım 2019 14:14
Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı
04 Kasım 2019 14:08		 20 kişiyi zehirleyen alkolü kendisi yapmış
04 Kasım 2019 14:04
Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş
04 Kasım 2019 13:49		 Doktorun, WhatsApp grubundaki paylaşımına suç duyurusu
04 Kasım 2019 13:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:29 - FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaranlara operasyon17:25 - Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:16 - Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler17:10 - 2020 programında kamu personelline ilişkin dişe dokunur bir şey yok17:07 - Tekirdağ'da ıspanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi16:56 - Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama16:52 - Akbaşoğlu'ndan, AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı... Yeniden vira bismillah16:46 - Çiftlikbank'ın devre mülk versiyonu16:43 - E-devlette hedef 5800 kamu hizmeti
16:42 - Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı16:39 - Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu16:39 - Kamuda, stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak16:36 - Tek tehlike ıspanak değil16:36 - 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalar16:35 - YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı16:30 - Tapu'da merkez teşkilatı görev yetki genelgesi değişti16:30 - İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Ahmak' yanıtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
eğitim kalitesi 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
tatilden çabuk sıkılan tip 1
sınavsız ikinci üniversite 2
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam