Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Magandalar, TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yaptı
Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi
|04 Kasım 2019 15:22
|Yazdır
TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı.
Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.
Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti.
Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tekirdağ'da ıspanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi
04 Kasım 2019 17:07
|Çiftlikbank'ın devre mülk versiyonu
04 Kasım 2019 16:46
|Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu
04 Kasım 2019 16:39
|Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Kamera görüntüleri de bulunamadı
04 Kasım 2019 16:09
|Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi
04 Kasım 2019 14:32
|Zehirleyen ıspanağı satan marketçi konuştu
04 Kasım 2019 14:14
|Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı
04 Kasım 2019 14:08
|20 kişiyi zehirleyen alkolü kendisi yapmış
04 Kasım 2019 14:04
|Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş
04 Kasım 2019 13:49
|Doktorun, WhatsApp grubundaki paylaşımına suç duyurusu
04 Kasım 2019 13:04