SGK'dan MEB'e, KHK ve Hitap uyarısı
Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazarak, OHAL döneminde görevden uzaklaştırılan ancak daha sonra ihraç edilmeden göreve iade edilenlerin, açıkta geçen sürelerinin Hizmet Takip Programında yer alması gerektiğini belirtti.
|04 Kasım 2019 16:19
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazarak, OHAL döneminde görevden uzaklaştırılan ancak daha sonra ihraç edilme işlemi uygulanmaksızın, yine bir idari kararla göreve iade edilenlerin, açıkta geçen sürelerinin Hizmet Takip Programında yer alması gerektiğini belirtti.
SGK, söz konusu resmi yazısını, Devlet Personel Başkanlığının Nisan 2019 tarihli görüş yazısına dayandırdı.
İşte SGK yazısı
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