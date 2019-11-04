İşverenler garson ve konfeksiyon işçisi bulmakta zorlanıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2019 İşgücü Piyasası Araştırmasında, işverenlerin en çok konfeksiyon işçisi, garson, dikişçi, satış danışmanı, aşçı, pazarlamacı, şoför bulmakta güçlük çektiklerini ortaya koydu. İŞKUR İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, Mersin'de 2020 Nisan sonuna kadar yüzde 3,7'lik istihdam artışı beklendiğini bildirdi.

Mersin İŞKUR İl Müdür Vekili Bozkurt, İŞKUR tarafından Mersin genelinde gerçekleştirilen 2019 İşgücü Piyasası Araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'un Mersin'de 20 ve daha çok personel çalıştıran 2 bin 183 iş yerini ziyaret ederek işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ettiğini belirtti. Mersin'de işgücü piyasasının önde gelen faaliyetlerinin toptan ve perakende ticaret, inşaat ve imalat sektörleri olduğunu ifade eden Bozkurt, buna göre, Mersin genelinde 20 ve üstünde istihdam sağlanan iş yerlerinin yüzde 10,3'ünde 771 kişilik açık iş olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Mersin genelinde açık iş oranının ise yüzde 0,7 olarak belirlendiğini kaydeden Bozkurt, en yüksek açık iş oranına sahip sektörün de yüzde 3,9 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe olduğunu dile getirdi.

İşverenler en çok garson, paketleme ve beden işçisi talep ediyor

Araştırmada, işverenlerin en çok talepte bulundukları mesleklerin garson (servis elemanı), paketleme işçisi ve beden işçisi (genel) olarak saptandığını belirten Bozkurt, açık işlerde en çok aranan özelliklerde ise yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe, fiziki ve bedensel yeterlilik ile takım çalışmasının öne çıktığını aktardı. Bozkurt, işverenlerin talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve kendi çalışanları aracılığı ile temin ettiklerinin belirlendiğini de ifade etti.

Eleman temininde güçlük çekilen meslekler hakkında da bilgiler paylaşan Bozkurt, araştırma kapsamında, 20 ve üzeri istihdamlı iş yerlerinin yüzde 20,8'inde bin 91 kişinin temininde güçlük çekildiğinin belirlendiğini kaydetti. Bozkurt, eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerin konfeksiyon işçisi, garson, el ve makine dikişçisi, satış danışmanı/uzmanı, makineci (dikiş), aşçı, pazarlamacı, şoför-yük taşıma, ayıklama bandı işçisi ile et ve balık ürünleri olduğunu anlattı.

Nisan ayına kadar yüzde 3,7'lik istihdam artışı bekleniyor

Araştırmaya göre, 20 ve üstünde istihdam sağlanan iş yerlerinde 3 bin 879 kişilik bir istihdam artışı beklendiğini vurgulayan Bozkurt, işverenlerin, 2020 Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 3,7 oranında artmasını öngördüklerini belirtti. En fazla istihdam artışı beklenen sektörlerin ise imalat, toptan ve perakende ticaret ile idari ve destek hizmet faaliyetleri olduğunu ifade eden Bozkurt, konfeksiyon işçisi, beden işçisi ve satış danışmanı/uzmanı mesleklerinde de istihdam artışı beklendiğinin altını çizdi. Bozkurt, inşaat işçisi, alçı sıva uygulayıcısı ile fayans, seramik ve karo döşemecisi mesleklerinde ise istihdam azalışı beklendiğini bildirdi.