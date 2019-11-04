Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
|04 Kasım 2019 15:53
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