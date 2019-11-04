Bazı polislerin, operasyon tazminatları düşürüldü
|04 Kasım 2019 15:54
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1.derecede yer alan Şırnak, Hakkari, Batman, Mardin, Diyarbakır gibi il ve ilçeleri, terörün yoğun olduğu yerlerdir. Bu bölgelerde sosyalliğin hemen hemen olmadığı gibi yaşantı ve barınma da oldukça zordur.
Ancak İçişleri Bakanlığı, yaşam şartlarının zor olduğu 14 bölge ilinde operasyon tazminat miktarlarını düşürdü.
Özel harekat, terör, istihbarat, güvenlik, bomba imha gibi birimler için ise değişiklik yapılmadı.
Bölgelerin kritik değerlendirmesine istinaden, bu düzenlemeye göre; 1.ve 2.derece bölge illeri arasında cüz'i bir fark kalmıştır.
Doğunun ücra yerlerinde canını dişine takan polisler, yapılan düzenlemeyi adil bulmamaktadır.
Jandarma personeli ve operasyonel birimlerde görev yapan emniyet personeli değişikliğe gidilmeden aynı şekilde tazminat alacakken, diğer polislerin 158 lira daha düşük miktar alacak olmaları, aylarca 12/12 çalışarak görevini yapan emniyet personeli üzmüştür.
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