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Eski Askeri Yargıtay üyeleri hakim karşısına çıktı

Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilerine dünyaca ünlü "Game Of Thrones-Taht Oyunları" dizisini izlettiği gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subayların yargılanmasının yolunu açan eski Askeri Yargıtay Üyesi Şeref Ayyıldız'ın yargılanmasına Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edildi
 04 Kasım 2019 16:04
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Eski Askeri Yargıtay üyeleri hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay ve Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu üyesi olarak adı geçen eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız hakim karşısına çıkarıldı.

Askeri Yargıtayda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde Askeri Yargıtay ve Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu üyesi olarak yer aldığı belirtilen Ayyıldız, suçlamaları reddetti.

Ayyıldız, ByLock kullandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, telefonunda ancak "ByLock" kalıntısı bulunmuş olabileceğini iddia etti. Mahkemeye, "ByLock yüklemediği halde başka sitelere girilmesi nedeniyle ByLock'a yönlendirilerek yüklenmiş gibi görünen kişilerin mağdur olduğu" yönündeki haberleri sunan Ayyıldız, kendisinin de bu durumda olabileceğini öne sürerek konunun araştırılmasını istedi.

Ankesörlü telefonla ardışık arandığı tespitini de kabul etmeyen sanık Ayyıldız, uyku apnesi bulunduğunu, 3 yıl 4 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanık Şeref Ayyıldız, Afyonkarahisarlı olduğunu, ailesinde Kurtuluş Savaşı gazisi bulunduğunu ifade ederek, "Devletimi ve milletimi seviyorum. Devletim için canımı vermeye hazırım. Terör örgütü üyesi olmam mümkün değil." sözleriyle kendini savundu. Sanık avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- FETÖ'nün "Game of Thrones" kumpası

Sanık Şeref Ayyıldız'ın ismi, dünyada izlenme rekorları kıran fantastik televizyon dizisi "Game Of Thrones-Taht Oyunları"nın Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilere izletilmesiyle ilgili dava sürecinde geçmişti.

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde, 4 öğretmen subayın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihracı, öğretmenlerinin lehinde ifade veren dönem birincisi askeri öğrenci de dahil 21 öğrencinin askeri okuldan atılmasıyla sonuçlanan dava, 2011'de isimsiz ihbar mektubuyla başlamıştı.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, FETÖ'nün kumpası olarak yer alan "Game Of Thrones" olayı, subay öğretmenler hakkında "Türklüğe hakaret ve cinsel istismar" iddialarıyla soruşturmaya, sonra da "çocuğa müstehcen yayın göstermek ve izlettirmek suçlaması" ile davaya dönüşmüştü.

Sanık Şeref Ayyıldız da Askeri Yargıtay üyesi seçildikten sonra bu dosyaya bakmıştı. Ayyıldız, 4 öğretmen subay hakkında "soruşturmaya gerek olmadığı yönünde" verilen kararı bozarak öğretmenlerin yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan bir yüzbaşının yaptığı bireysel başvuruda, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanmasını kararlaştırmıştı. Yeniden yargılanan öğretmen subaylar beraat etmişti.
Anadolu Ajansı
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