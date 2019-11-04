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Bu fotoğraf ABD'de ikincilik getirdi

Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, 102 katlı Empire State Binası'nın fotoğraf yarışmasında 2'ncilik kazandı. Bu başarısıyla 1.500 dolar para ödülünün de sahibi olan Boran'a ödülü, düzenlenecek yemekli törenle takdim edilecek.
 04 Kasım 2019 16:20
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Bu fotoğraf ABD'de ikincilik getirdi

ABD'nin New York şehrinde bulunan Empire State Binası için 17 Haziran - 9 Eylül 2019 tarihleri arasında fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den vatandaşlar yaklaşık 2 bin tane fotoğraf ile müracaat etti. Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran'ın yarışmaya katıldığı fotoğraf da en iyi 2'nci fotoğraf seçildi. Boran'ın fotoğrafı dün iş merkezinin resmi instagram sayfasından duyuruldu. Yarışmada birinci seçilen ise önümüzdeki hafta belirlenecek.

New York'un en görkemli yapıları arasında yer alan Empire State Binası 102 katlı olup, 1576 merdiven basamağına sahip. Yüksekliği ise 381 metre, anten ile beraber de 443,2 metredir.

New York'da bir üniversitede ikinci sınıfta Pazarlama ve Reklamcılık okuyan 19 yaşındaki İbrahim Boran, okuduğu üniversitenin de 2 yıldır fotoğraf kulübü başkanı ve okulun kampüs fotoğrafçılığını üstleniyor.
DHA
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