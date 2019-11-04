Keçiören eski Belediye Başkanı, Genel Sekreter oldu
Ankara Keçiören eski Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu
|04 Kasım 2019 16:21
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Ankara Keçiören eski Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Mustafa Ak, 2009 ila 2019 Mart seçimlerine kadar Keçiören Belediye Başkanlığı yapmıştı.
Ak, atamayı sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesaj ile duyurdu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevimize Bismillah diyerek başladık. Bu görevi şahsıma layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekremyuce teşekkür ederim. Yeni görevimizin hayırlara vesile olması dileğiyle.
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