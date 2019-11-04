Tapu'da merkez teşkilatı görev yetki genelgesi değişti
|04 Kasım 2019 16:30
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:
Halen yürürlükte bulunan 2012/1 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge nin değişen mevzuat ve açıklanmasına ihtiyaç duyulan yeni konular nedeniyle güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Güncellemelerin fazlalığı nedeniyle, anılan genelgenin yürürlükten kaldırılmak suretiyle, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge " hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 2012/1 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelgenin yürürlükten kaldırılarak, ilişikte sunulmuş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge yürürlüğe konulması hususunu;
Olurlarınıza arz ederim
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