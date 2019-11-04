1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tek tehlike ıspanak değil

Son dönemde gıda zehirlenmelerinde yaşanan artış, gözleri uzmanlara çevirdi. Dahiliye Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, sağlıksız şartlarda taşınan ve yeniden tüketilmek üzere saklanan birçok gıdanın zehirleyebileceği ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu
 04 Kasım 2019 16:36
Yazdır
Tek tehlike ıspanak değil

Son dönemde gıda zehirlenmelerinde yaşanan artış, gözleri uzmanlara çevirdi. Dahiliye Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, sağlıksız şartlarda taşınan ve yeniden tüketilmek üzere saklanan birçok gıdanın zehirleyebileceği ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Ispanak gibi tarladan soframıza ulaşan birçok ürün, sağlıksız taşıma ve saklama şartları sebebiyle ölüme varan ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor. Hijyen kurallarına aykırı olarak taşınan, saklanan ürünlerin ısıtılarak yeniden tüketilmesinin de ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, "İnsan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı nitrat ve nitrit, belirli dozların üzerinde gıdalarda bulunmasıi stenmeyen maddelerdir. Ispanağı ele aldığımızda nitratın nitrite dönüşmesi, oksidasyon gerektirir. Oksidasyon için de gıdanın belli bir ısıda ve belli bir asidik ortamda olması gerekir. Nitratın nitrite dönüşmesindeki ısı değişiklikleri, besin çürümesini hızlandırır. Çürüyen besinlerin üzerindeki bakteriyel ürünlerin kana geçme olasılığı daha da yükselir. Dozun yüksekliğine bağlı olarak kişide gıda zehirlenmesi yani toksik etkiler görülebilir. Bu dönemde kritik süreç 72 saattir. 72 saat boyunca bulantı, kusma ve gastrointestinal huzursuzluk hissi ve şuur bulanıklığı gibi semptomlar ortaya çıkar. Bu semptomlarla birlikte kişide oluşan halsizlik ve yorgunluğun yanı sıra sıvı elektrot kaybıyla birlikte kişide kronik bir hastalık varsa daha ağır seyreder" dedi.

Gününde tüketilmeyen ya da saklama şartlarına uyulmayan ıspanak gibi bütün besinlerin zehirleyebileceği uyarısında bulunan Uz. Dr. Ergün Öztaş, tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle özetledi: "Bu tip gıdaların saklama ve taşıma usulleri, hayati önemdedir. Tarladan çıkarılan ürünün evimize girene kadar geçirdiği sürede hijyen koşullarına çok dikkat edilmesi gerekir. Zehirlenmenin spesifik bir tedavisi yoktur.Sıvı elektrot dengesi eski haline getirilmelidir. Sindirim sistemi zaten bunu kendi içinde bulantı, kusma ve ishalle vücuttan atar. Tabi asıl önemli olan, bu aşamaya gelinmemesidir. Besin zehirlenmesi ciddiye alınmadır. Bilinçsiz mantar tüketimi sonrası gördüğümüz gibi ölümcül sonuçlarla karşılaşılabilir. Bakteri üreten konserve ürünlerin tüketimi sebebiyle de zehirlenme görülebilir. Sebze-meyveler alındıktan sonra sirke ya da saf suda bekletildikten sonra tüketilebilir. İlaç artığı kalma ihtimalinin yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kabuklu ürünleri de kabuklarını soyarak tüketebiliriz. İlaç kalıntısı olan ürünlerin kanserojen risk oluşturduğunu unutmayalım."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu fotoğraf ABD'de ikincilik getirdi
04 Kasım 2019 16:20		 Türkiye'de 28 bin 470 kişi organ bağışı bekliyor
04 Kasım 2019 15:29
Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu
04 Kasım 2019 13:31		 Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi
04 Kasım 2019 13:24
Türkiye'nin en uzun saat kulesi...137 yıldır çalışıyor
04 Kasım 2019 13:19		 Meteoroloji Genel Müdürü: Küresel ısınma ile dengeler altüst oldu. Yağışlı bir kış beklenmiyor
04 Kasım 2019 13:07
Bir müddet daha bahar havası yaşanacak - Haritalı
04 Kasım 2019 06:30		 Erzurum ve Kars, eksi 9 dereceyi gördü
03 Kasım 2019 23:01
Çöpten topladığı kitaplarla, okumayı sevdirmeye çalışıyor
03 Kasım 2019 22:11		 Kemal usta ekmeğini süpürgeden çıkarıyor
03 Kasım 2019 18:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:16 - Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler17:10 - 2020 programında kamu personelline ilişkin dişe dokunur bir şey yok17:07 - Tekirdağ'da ıspanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi16:56 - Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama16:52 - Akbaşoğlu'ndan, AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı... Yeniden vira bismillah16:46 - Çiftlikbank'ın devre mülk versiyonu16:43 - E-devlette hedef 5800 kamu hizmeti16:42 - Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
16:39 - Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu16:39 - Kamuda, stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak16:36 - Tek tehlike ıspanak değil16:36 - 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalar16:35 - YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı16:30 - Tapu'da merkez teşkilatı görev yetki genelgesi değişti16:30 - İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Ahmak' yanıtı16:26 - Her öğrenci için 'Kariyer Gelişim Dosyası' oluşturulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitim kalitesi 2
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
tatilden çabuk sıkılan tip 1
sınavsız ikinci üniversite 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
şu an çalan şarkı 1
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 3
cı ci eki 1
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam