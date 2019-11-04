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YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, YÖKDİL soru ve cevaplarını yayımladı.
 04 Kasım 2019 16:35
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YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı

2019-YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
Memurlar.Net
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