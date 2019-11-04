1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamaları yayımladı
 04 Kasım 2019 16:36
Yazdır
2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamaları yayımladı. 2020 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yükseköğretime geçiş sınavlarına girecek öğrencilerimizin üzerindeki sınav baskısı ve stresin asgariye indirilmesi, öğrencilerimizin sınavda karşılaşacakları soruların mahiyeti hakkında önceden bilgilenerek çalışmalarını bu doğrultuda planlamalarına katkı sağlanması amacıyla 2020 yılı TYT-AYT ve YDT sınavlarında dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

Yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den, 1709 şube müdürü ataması için yeni duyuru
02 Kasım 2019 12:52		 Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
01 Kasım 2019 00:04
Bakan Ziya Selçuk pilot öğretmen önlüğünü tanıttı
31 Ekim 2019 16:44		 MEB işletmelere 200 bin usta-kalfa yetiştirmek için kolları sıvadı
31 Ekim 2019 11:17
LGS örnek sorularına tepki: Bu soruları çözecek öğretmen var mı?
30 Ekim 2019 08:01		 MEB'den 'Rotary Okulda Projesi'ne destek' iddiasına yalanlama
28 Ekim 2019 12:53
2020 LGS yerleştirmeleri için il değerlendirmeleri tamamlandı
27 Ekim 2019 12:10		 MEB'den 1 milyon öğretmene dijital kitaplık
27 Ekim 2019 11:46
MEB'den meslek öğretmenlerinin yüzde 35'ine iş başı eğitimi
26 Ekim 2019 12:20		 'BİLSEM'lerle ilgili yeni atılım içerisindeyiz'
25 Ekim 2019 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:16 - Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler17:10 - 2020 programında kamu personelline ilişkin dişe dokunur bir şey yok17:07 - Tekirdağ'da ıspanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi16:56 - Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama16:52 - Akbaşoğlu'ndan, AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı... Yeniden vira bismillah16:46 - Çiftlikbank'ın devre mülk versiyonu16:43 - E-devlette hedef 5800 kamu hizmeti16:42 - Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
16:39 - Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu16:39 - Kamuda, stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak16:36 - Tek tehlike ıspanak değil16:36 - 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalar16:35 - YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı16:30 - Tapu'da merkez teşkilatı görev yetki genelgesi değişti16:30 - İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Ahmak' yanıtı16:26 - Her öğrenci için 'Kariyer Gelişim Dosyası' oluşturulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
garry rodrigues 2
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 8
cı ci eki 1
sınavsız ikinci üniversite 2
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam