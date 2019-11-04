2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalar
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamaları yayımladı
|04 Kasım 2019 16:36
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamaları yayımladı. 2020 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yükseköğretime geçiş sınavlarına girecek öğrencilerimizin üzerindeki sınav baskısı ve stresin asgariye indirilmesi, öğrencilerimizin sınavda karşılaşacakları soruların mahiyeti hakkında önceden bilgilenerek çalışmalarını bu doğrultuda planlamalarına katkı sağlanması amacıyla 2020 yılı TYT-AYT ve YDT sınavlarında dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.
Yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.
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