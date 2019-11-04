2020 programında kamu personelline ilişkin dişe dokunur bir şey yok
|04 Kasım 2019 17:10
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Bugün yayımlanan 2020 programında kamu insan kaynaklarına yönelik politikalar açıklandı. Buna göre;
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kapasitesi artırılacaktır.
Kamuda etik bilincinin yerleştirilmesini ve etik uygulamalarının güçlenmesini sağlayacak şekilde ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacak ve her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim programları geliştirilecektir.
Hizmet içi eğitim uygulaması, kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimlerinin insan kaynakları yönetimi anlayışıyla yapılandırılması ve bu birimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazetede yayımlandı
İŞTE 2020 PROGRAMINDA YER ALAN PERSONEL KONULARI
2.5.2.4. Kamuda İnsan Kaynakları
a) Mevcut Durum
Nitelikli insan kaynağı kamu hizmetlerinin sunumu ve geliştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Mevcut durumda kamuda istihdam edilen personel sayısı Eylül 2019 itibarıyla 3.530.672'dir. Bu personelin 357.752'si (yüzde 10) sözleşmeli personel, 644.177'si de (yüzde 18) işçi statüsünde çalışanlardan oluşmaktadır. Kamu personel sisteminin modern kamu yönetimi anlayışına ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılması hususu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrasında öncelik verilen konular arasında yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş kapsamında 703 sayılı KHK ile Devlet Personel Başkanlığı kapatılmıştır. Mülga Devlet Personel Başkanlığının görevleri yeni sistemde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yerine getirilmektedir.
Kamu personeli kayıt sisteminin tek bir veri tabanında toplanması amacına yönelik altyapı çalışmaları tamamlanmış olup bu çerçevede halihazırda kamuda çalışanlara ilişkin kadro, yurt dışı eğitim ve engelli istihdamı gibi verilere ulaşılabilmektedir.
Kamuda hizmet sunumunda verimlilik ve etkinliğin artırılması, kamu çalışanlarının memnuniyet seviyesinin yükseltilmesi, kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi ve personele yönelik eğitimlerin çeşitlendirilmesi ihtiyaçları önemini korumaktadır. Kamu personelinin işe alımı, terfisi, disiplin ve ödüllendirme sistemi, personel dağılımında dengenin sağlanması gibi kamu personel yönetimine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirilmesi ihtiyacı devam etmektedir.
b) Amaç
Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması temel amaçtır.
c) Politika ve tedbirler
|
Politika/Tedbir
|
Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar
|
Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler
|
Kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi konusunda kapasiteleri güçlendirilecektir (Kalkınma Planı p.805)
|
Tedbir 805.1. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimlerinin insan kaynakları yönetimi anlayışıyla yapılandırılması ve bu birimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
|
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Görevlileri Sendikaları
|
1. Kamuda insan kaynakları hususunda
2. Yapılacak olan toplantılarda alınan
|
Tedbir 805.2.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kapasitesi artırılacaktır.
|
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı
|
1. İnsan kaynakları yönetimi konusunda bakanlıklar, kamu kuruluşları ve özel sektör firmaları ile başlatılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar farklı projeler uygulanarak karşılanacak ve Ofisin personel kapasitesi artırılacaktır.
|
Tedbir 805.3. Kamuda etik bilincinin yerleştirilmesini ve etik uygulamalarının güçlenmesini sağlayacak şekilde ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
|
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (S), Kamu Görevlileri Etik Kurulu, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Görevlileri Sendikaları
|
1. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına yönelik ilgili kurum, kuruluş ve STK'ların görüş ve önerileri alınarak çalışmalar yapılacaktır.
|
Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir. (Kalkınma Planı p.806)
|
Tedbir 806.2. Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacak ve her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim programları geliştirilecektir.
|
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
|
1. Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının tasarımı oluşturulacaktır.
|
Tedbir 806.3. Hizmet içi eğitim uygulaması, kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.
|
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (S)
|
1. Kamu personeline yönelik olarak merkezi bir uzaktan eğitim platformu kurulacaktır.
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