1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında kendini hedef alan açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulundu
 04 Kasım 2019 16:39
Yazdır
Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında kendini hedef alan açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, suç duyurusu dilekçesini Avukatı Ahmet Özel aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Dilekçede, Eren Erdem'in bir gazeteye yaptığı basın açıklamasıyla Bakan Varank'ı hedef alan asılsız birtakım iddialarda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, "Şüpheli özetle sözde müvekkilimin adı geçen cumhuriyet savcısına talimat vererek tutuklanmasına sebep olan gizli tanık aracılığıyla kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmektedir. Şüphelinin bu yöndeki beyanı tümüyle asılsızdır. Mesleki kariyeri yalan ve iftiralarla dolu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili, şikayete konu beyanıyla hezeyanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Şüphelinin iddia etiği gibi müvekkilimin bahsi geçen olay ile hiçbir ilgisi, bağlantısı bulunmamaktadır. Hal böyleyken şüphelinin eylemi tümüyle hakaret ve iftira suçunun unsurlarını oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Erdem'in hiçbir somut gerçekliği olmayan asılsız iddiayı kamuoyuyla paylaşmasının açık şekilde yasalarla koruma altına alınmış olan kişilik haklarını, kişinin lekelenmeme hakkını ihlal eden bir saldırı olduğu ifade edilerek, Erdem'in birtakım siyasi hesaplarla Bakan Varank'ı kamu nezdinde küçük düşürmeye ve suçlamaya çalıştığı kaydedildi. Erdem'in ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak yaptığı basın açıklamasının Bakan Varank'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ifade edilerek, Erdem hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret suçu" kapsamında dava açılması talep edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da ıspanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi
04 Kasım 2019 17:07		 Çiftlikbank'ın devre mülk versiyonu
04 Kasım 2019 16:46
Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Kamera görüntüleri de bulunamadı
04 Kasım 2019 16:09		 Magandalar, TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yaptı
04 Kasım 2019 15:22
Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi
04 Kasım 2019 14:32		 Zehirleyen ıspanağı satan marketçi konuştu
04 Kasım 2019 14:14
Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı
04 Kasım 2019 14:08		 20 kişiyi zehirleyen alkolü kendisi yapmış
04 Kasım 2019 14:04
Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş
04 Kasım 2019 13:49		 Doktorun, WhatsApp grubundaki paylaşımına suç duyurusu
04 Kasım 2019 13:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:16 - Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler17:10 - 2020 programında kamu personelline ilişkin dişe dokunur bir şey yok17:07 - Tekirdağ'da ıspanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi16:56 - Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama16:52 - Akbaşoğlu'ndan, AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı... Yeniden vira bismillah16:46 - Çiftlikbank'ın devre mülk versiyonu16:43 - E-devlette hedef 5800 kamu hizmeti16:42 - Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
16:39 - Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu16:39 - Kamuda, stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak16:36 - Tek tehlike ıspanak değil16:36 - 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalar16:35 - YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı16:30 - Tapu'da merkez teşkilatı görev yetki genelgesi değişti16:30 - İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Ahmak' yanıtı16:26 - Her öğrenci için 'Kariyer Gelişim Dosyası' oluşturulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 2
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 8
sınavsız ikinci üniversite 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
eğitim kalitesi 2
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam