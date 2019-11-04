Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu
|04 Kasım 2019 16:39
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında kendini hedef alan açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, suç duyurusu dilekçesini Avukatı Ahmet Özel aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Dilekçede, Eren Erdem'in bir gazeteye yaptığı basın açıklamasıyla Bakan Varank'ı hedef alan asılsız birtakım iddialarda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, "Şüpheli özetle sözde müvekkilimin adı geçen cumhuriyet savcısına talimat vererek tutuklanmasına sebep olan gizli tanık aracılığıyla kendisine kumpas kurulduğunu iddia etmektedir. Şüphelinin bu yöndeki beyanı tümüyle asılsızdır. Mesleki kariyeri yalan ve iftiralarla dolu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili, şikayete konu beyanıyla hezeyanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Şüphelinin iddia etiği gibi müvekkilimin bahsi geçen olay ile hiçbir ilgisi, bağlantısı bulunmamaktadır. Hal böyleyken şüphelinin eylemi tümüyle hakaret ve iftira suçunun unsurlarını oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Erdem'in hiçbir somut gerçekliği olmayan asılsız iddiayı kamuoyuyla paylaşmasının açık şekilde yasalarla koruma altına alınmış olan kişilik haklarını, kişinin lekelenmeme hakkını ihlal eden bir saldırı olduğu ifade edilerek, Erdem'in birtakım siyasi hesaplarla Bakan Varank'ı kamu nezdinde küçük düşürmeye ve suçlamaya çalıştığı kaydedildi. Erdem'in ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak yaptığı basın açıklamasının Bakan Varank'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ifade edilerek, Erdem hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret suçu" kapsamında dava açılması talep edildi.
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