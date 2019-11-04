Kamuda, stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak

2020 Ekonomik Programda kamuda stratejik yönetimin geliştirilmesi için yapılacaklar sıralandı. Bunlardan dikkate çekeni ise "Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanacaktır ibaresi oldu.

2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim

a) Mevcut Durum

Strateji ve Bütçe Başkanlığının merkezi uyumlaştırma rolü çerçevesinde stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporlamasına ilişkin ikincil mevzuat ile diğer düzenlemelerin gözden geçirilerek tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar 2019-2023 dönemi taslak stratejik planlarını belirlenen takvime uygun hazırlayarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermiş; Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise söz konusu planları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirerek ilgili kuruluşlara geri bildirimde bulunmuştur.

23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan On Birinci Kalkınma Planının yürürlüğe girmesini müteakip Planda yer alan amaç, hedef ve politikalara ilişkin Kurumsal Sorumluluklar Tablosu hazırlanarak Kalkınma Planının kamu idarelerinin stratejik planlarını yönlendirme düzeyi güçlendirilmiştir. Bu çerçevede, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2019-2023 dönemi stratejik planlarının, Kalkınma Planı dikkate alınarak güncellenmesi konusundaki çalışmalar tamamlanmıştır.

Belediyelere stratejik plan hazırlık ve uygulama ile izleme ve değerlendirme aşamalarında yardımcı olmak amacıyla Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi yayımlanmıştır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerini müteakip nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler ile il özel idarelerince 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planlar ve 2020 yılı performans programı hazırlıkları yürütülmektedir.

2019 yılı Ekim ayı itibarıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından dokuz merkezi kamu idaresi ile 25 devlet üniversitesine ait olmak üzere toplam 34 adet stratejik plan değerlendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu planlar, üst politika dokümanlarına ve stratejik planlama ile ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygunluk açısından incelenmiş ve ilgili idarelere değerlendirme raporları aracılığıyla geri bildirimde bulunulmuştur.

İdare bütçelerinin, üst politika belgeleri ve stratejik planlarla bağlantısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin performansını gösteren belgelere dönüştürülmesini teminen Cumhurbaşkanlığı Makamından alınan 07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olur ile program bütçeye geçiş süreci başlamıştır. Bu kapsamda merkezi kamu idareleri ile üniversitelerin 2020 yılı performans programlarının program bütçeye uygun hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

b) Amaç

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

c) Politika ve Tedbirler

Politika/Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.790) Tedbir 790.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 1. Uzaktan eğitim sistemine yönelik en az üç ayrı dijital içerik hazırlanacaktır. Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir. (Kalkınma Planı p.791) Tedbir 791.1. Stratejik planlama ile performans programı ve faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat tek bir ikincil mevzuat altında ele alınacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 1. Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanacaktır. Tedbir 791.2. Stratejik yönetime ilişkin rehberler arasındaki uyumun güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 1. Kamu idareleri için stratejik planlamaya ilişkin kılavuz ve rehberler ile Performans Programı Hazırlama Rehberi güncellenecektir. Ust politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi artırılacaktır. (Kalkınma Planı P-792) Tedbir 792.1. Başta kalkınma planı olmak üzere üst politika belgeleri ve kurumsal stratejik planların etkin bir biçimde raporlanmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 1. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde

üst politika belgelerinin (kalkınma planı,

orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı

yıllık programı, yatırım programı) etkin bir

surette izlenmesini ve değerlendirilmesini

sağlayan sistemin (CPİS) yazılım altyapısı

güçlendirilecektir. 2. CPİS vasıtasıyla kalkınma planı,

Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve orta

vadeli program izlenecek,

değerlendirilecek ve raporlanacaktır. 3. Kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı yıllık

programı, yatırım programı ve bütçenin

birbiriyle ilişkisi CPİS vasıtasıyla

güçlendirilecektir. KAPAT [X] 4. Kurumsal stratejik planların üst politika

belgeleriyle uyumlu şekilde hazırlanması

ve izlenmesi amacıyla CPİS'e modül

eklenecektir. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.793) Tedbir 793.1. Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı (S), Sayıştay, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 1. Kamu idarelerinin strateji geliştirme

birim yöneticileri ile diğer yönetici ve

uzmanlara yönelik bilgilendirme toplantısı

düzenlenecektir. 2. Mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve

sürdürülmesine yönelik 30 saatlik eğitim

verilecektir. 3. İç denetçi adaylarına yönelik sertifika

eğitimi düzenlenecektir. 4. İç denetçi aday belirleme sınavı

gerçekleştirilecektir. Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.795) Tedbir 795.1. Politika oluşturma süreçlerinde karar alma, planlama ve izleme süreçlerinin kanıta dayalı olarak gerçekleştirilebilmesini teminen ülkemizde yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik yapısına ilişkin konularda bütünleşik bilgi sağlayacak bir sistemin kurulması ve düzenli olarak güncellenmesi sağlanacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (S), TÜİK 1. Veri paylaşımı, standardizasyonu,

kapsam ve kalite iyileştirmeleri için

kurumlar arası işbirliği sağlanacaktır. 2. Tüm nüfus gruplarına ilişkin: Doğum,

tabiiyet, engellilik, eğitim, çalışma

durumu, gelir, bina ve konut özellikleri,

ölüm gibi veriler kurumlardan temin

edilecek, gelen veriler tanım ve kavram

açısından uyumlulaştırılacak ve

standardize edilecektir. 3. Verilerin ana çerçeve olan Adrese

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile

eşleştirilecek, analiz ve eksik veri

tamamlama çalışmaları yapılacaktır.

d) Hedefler