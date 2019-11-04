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Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı

Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem bugün sosyal medya hesabından 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili Bakanlıkta toplantı yapıldığını söyledi.
 04 Kasım 2019 16:42
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Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı

Erdem, Aile ve Çalışma Bakanlığının bürokratlarının 3600 ek gösterge artışı ile ilgili toplantılar yaptığını ifade ederek kendisinin de toplantıları izlemeye devam ettiğini söyledi.

GEÇEN HAFTA AK PARTİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

3600 ek gösterge artışı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından geçen hafta basın açıklamasında gündeme gelmiş ve iktidarın konuya olumlu baktığını ifade etmişti. Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili düzenleme için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir" dedi.

Faruk Erdem'in paylaşımı şu şekilde oldu;

"Şu sıralarda @ailevecalisma bakanlığı bürokratları 3600 ek gösterge artışı üzerindeki çalışmalarla ilgili toplantı yapıyor. İzlemeye devam ediyoruz..."
Memurlar.Net
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