Akbaşoğlu'ndan, AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı... Yeniden vira bismillah
|04 Kasım 2019 16:52
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "AK Parti'nin iktidara gelişinin 17. yılında, 'nice 17. yıllara' duasıyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için, yeniden vira bismillah." dedi.
Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milletin inanç ve tarihine tam bir bağlılıkla, milli şuurla kurulan AK Parti'nin, milli şahlanış ve duruşun, milli dava ve siyasetin temsilcisi olarak milletin büyük bir teveccühü ile 17 yıl önce iktidara geldiğini anımsattı.
"Cumhuriyet döneminde, milletimize hizmet terazisini elimize aldığımızda, 80 yılda yapılanları terazinin bir kefesine, son 17 yılda yapılanları diğer kefesine koyduğumuzda AK Parti döneminde yapılanların ağır bastığı açıkça görülmektedir." ifadesini kullanan Akbaşoğlu, Türkiye'nin tarihinde Karlofça Antlaşması'ndan bu yana iki ileri hamlenin bulunduğunu, birincisinin merhum Necmettin Erbakan - Bülent Ecevit hükümetinde Kıbrıs Barış Harekatı, ikincisinin ise 15 Temmuz uluslararası darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesinin hemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Afrin, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatları olduğunu vurguladı.
Suriye'nin kuzeyindeki harekatlarla uluslararası siyonist ve emperyalistlerin Sevr Anlaşması'nı uygulayarak ülkeyi bölüp parçalamaya ve yok etmeye yönelik planlarının tarihin çöp sepetine atıldığını belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"AK Parti döneminde elde edilen bu zaferler milli, köklerine bağlı, emin, cesur ve dik duruşun tezahürleridir. Her türlü iç ve dış engellemelere rağmen istiklal-i tamme anlayışıyla kısa bir sürede Türkiye'yi üç misli büyüten ve milletimizin özgüvenini tekrar yükselten AK Parti, bugün 18 yaşında dinamik ve genç bir parti. Bununla beraber Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan milli tecrübenin de geleceğe taşıyıcısı. İşte bu büyük sorumluluk duygusu içinde yaptıkları yapacaklarının teminatı olan AK Parti, güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde, insanlığın umudu ve vicdanı olarak 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırarak, adil ve merhametli yeni bir dünyanın kurulması mücadelesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. AK Parti'nin iktidara gelişinin 17. yılında 'nice 17. yıllara' duasıyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için, yeniden vira bismillah."
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