1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı. Örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı kadın serbest bırakıldı
 04 Kasım 2019 16:56
Yazdır
Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Çankırı'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i sınır dışı edilmek üzere savcılıktan serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden Yaqoob Mustafa Abdulrazzaq çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklanan zanlının telefonunda, örgüt içi haberleşme uygulamasının olduğu, bu uygulama üzerinden örgütsel paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme, terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı kadın ile diğer bir zanlının ise serbest bırakılmasına karar verdi. Yaşlı kadının mahkemedeki ifadesinde, yaklaşık 3 hafta Bağdadi'ye zorla hizmet ettirildiğini söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 zanlının serbest bırakılması kararına itiraz edileceği belirtildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, "emir" düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı
04 Kasım 2019 17:25		 Eski Askeri Yargıtay üyeleri hakim karşısına çıktı
04 Kasım 2019 16:04
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 şehit
04 Kasım 2019 15:55		 Aksaray'da 'askeri mahrem operasyonu' kapsamında 20 kişiye gözaltı
04 Kasım 2019 14:46
Batman'da terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
04 Kasım 2019 14:45		 Konya'da mahrem yapı soruşturmasında 7 kişi gözaltında
04 Kasım 2019 14:40
5 eski askeri öğrenciye FETÖ üyeliğinden dava
04 Kasım 2019 14:38		 FETÖ elebaşı herkese takke dağıtmış
04 Kasım 2019 14:17
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 37 kişiye gözaltı
04 Kasım 2019 13:59		 İstanbul'daki PKK operasyonunda 1 tutuklama
04 Kasım 2019 13:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:25 - Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:16 - Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler17:10 - 2020 programında kamu personelline ilişkin dişe dokunur bir şey yok17:07 - Tekirdağ'da ıspanak zehirlenmesinde sayı 40'a yükseldi16:56 - Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama16:52 - Akbaşoğlu'ndan, AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı... Yeniden vira bismillah16:46 - Çiftlikbank'ın devre mülk versiyonu16:43 - E-devlette hedef 5800 kamu hizmeti16:42 - Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
16:39 - Bakan Varank'tan, Eren Erdem hakkında suç duyurusu16:39 - Kamuda, stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak16:36 - Tek tehlike ıspanak değil16:36 - 2020 yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalar16:35 - YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı16:30 - Tapu'da merkez teşkilatı görev yetki genelgesi değişti16:30 - İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'Ahmak' yanıtı16:26 - Her öğrenci için 'Kariyer Gelişim Dosyası' oluşturulacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
150 bin çoban ithal edeceğiz
Kırmızı balık para içinde yüzüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
gelecegenefes.com 9
şu an çalan şarkı 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
tatilden çabuk sıkılan tip 1
eğitim kalitesi 2
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 3
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam