Fındık satarak özel eğitim sınıfının ihtiyaçlarını giderdiler

Trabzon'da gönüllülerin bağışladığı fındığın satışından elde edilen gelirle eksikleri giderilen Yıldızlı TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunun özel eğitim sınıfı, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Emine Timuçin, 15 yaşındaki otistik oğlunun eğitim gördüğü özel eğitim sınıfının malzeme ihtiyacının karşılanması için bir süre önce Türk Kızılay Trabzon Şubesine başvurdu.

Bunun üzerine Türk Kızılay Trabzon Şubesi Kadın Kolları öncülüğünde hem sınıfın eksiklerinin giderilmesi hem de yörenin en önemli tarımsal ürünü fındığa dikkati çekmek amacıyla kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında vatandaşların yanı sıra Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin bağışladığı fındıklar satılarak, elde edilen gelirle özel eğitim sınıfının eksikleri giderildi.

Türk Kızılay Trabzon Şubesi Kadın Kolları Başkanı Renate Şura Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanla başlattıkları kampanyada amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Emeklerinin karşılığını gördüklerini ifade eden Ay, "3 ay süren kampanyamız bugün sona erdi. Hayırsever vatandaşlarımızdan, yöremizin gelir kaynağı fındık talebinde bulunmuştuk. Talebimiz karşılık buldu. Çok şükür sınıfımız yapıldı, hedefe ulaştık." diye konuştu.

Ay, sınıfa dolap, perde, mobilya ve çeşitli materyaller aldıklarını kaydederek, "Hoş ve geniş bir sınıf oldu. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Kızılayımız elinden geldiği kadar destek olmaya devam edecek. Kırsal kesimdeki okullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu tür desteklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ergin Ocak da 4 özel eğitim sınıfları olduğunu belirterek, bu sınıflarda 26 öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Öğrencilerin daha nezih ortamlarda eğitim alabilmesi için hayırsever iş adamları, kurumlar, veliler, öğretmenler ve diğer vatandaşların desteklerini esirgemediğine dikkati çeken Ocak, emeği geçenlere teşekkür etti.