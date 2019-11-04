Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|04 Kasım 2019 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7070
|5,7080
|5,7000
|5,7010
|Avro
|6,3700
|6,3710
|6,3580
|6,3590
|Sterlin
|7,3810
|7,4180
|7,3390
|7,3760
|İsviçre Frangı
|5,7700
|5,7990
|5,7560
|5,7840
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6900
|5,7500
|5,6650
|5,7250
|Avro
|6,3300
|6,4000
|6,3100
|6,3800
|Sterlin
|7,3310
|7,4700
|7,2670
|7,4130
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