Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı
|04 Kasım 2019 17:25
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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