Gün sonu çeyrek altın ne kadar oldu
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450,00 liradan işlem gördü
|04 Kasım 2019 17:34
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 azalışla 276,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450,00 lira, Cumhuriyet altını 1.844,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 276,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|277,50
|277,70
|276,60
|276,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.829,00
|1.850,00
|1.823,00
|1.844,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|253,00
|257,00
|252,00
|256,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.787,00
|1.807,00
|1.781,00
|1.801,00
|Yarım Ziynet
|894,00
|904,00
|891,00
|901,00
|Çeyrek Ziynet
|447,00
|452,00
|445,00
|450,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Kasım 2019 18:26
|Dövizde gün sonu fiyatları
04 Kasım 2019 17:20
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
04 Kasım 2019 13:21
|Çeyrek altın ne kadar?
04 Kasım 2019 12:44
|Enflasyon rakamları ile birlikte Dolar yükselişe geçti
04 Kasım 2019 12:05
|Gram altın 277,5 lira seviyelerinde
04 Kasım 2019 10:42
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
04 Kasım 2019 10:01
|Dolar 5,70'in altında güne başladı
04 Kasım 2019 09:34
|Döviz rezervlerinde esrarengiz hareketler
04 Kasım 2019 07:46
|Altına 64,5 milyar liralık yatırım
03 Kasım 2019 11:05