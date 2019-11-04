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Gün sonu çeyrek altın ne kadar oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450,00 liradan işlem gördü
 04 Kasım 2019 17:34
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Gün sonu çeyrek altın ne kadar oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 azalışla 276,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450,00 lira, Cumhuriyet altını 1.844,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 276,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,50 277,70 276,60 276,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.829,00 1.850,00 1.823,00 1.844,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 252,00 256,00
Lira(Tam) Ziynet 1.787,00 1.807,00 1.781,00 1.801,00
Yarım Ziynet 894,00 904,00 891,00 901,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 445,00 450,00
Anadolu Ajansı
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