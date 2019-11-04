1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki günde 20 bin 862 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 862 hız ihlali belirlendi
 04 Kasım 2019 18:04
Yazdır
İki günde 20 bin 862 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 862 hız ihlali tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 2-3 Kasım'da hız denetimleri yapıldı.

Ülke genelindeki denetimlerde, 20 bin 862 hız ihlali belirlendi. Bu ihlallerin yüzde 65'i ihlali yapan sürücülerin bilgilendirilmesi suretiyle ve yüzde 35'i de araç plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü.

Denetimlerde 380 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 102 trafik kural ihlali tespit edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama
04 Kasım 2019 18:45		 E-devlette hedef 5800 kamu hizmeti
04 Kasım 2019 16:43
Kamuda, stratejik yönetim için mevzuat çıkarılacak
04 Kasım 2019 16:39		 Tapu'da merkez teşkilatı görev yetki genelgesi değişti
04 Kasım 2019 16:30
Her öğrenci için 'Kariyer Gelişim Dosyası' oluşturulacak
04 Kasım 2019 16:26		 SGK'dan MEB'e, KHK ve Hitap uyarısı
04 Kasım 2019 16:19
Rekabet Kurulu, 6 şirketin birleşmesine izin verdi
04 Kasım 2019 15:34		 Turizm hareketleri için 'iç turizmi ölçme sistemi' kurulacak
04 Kasım 2019 15:14
Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi
04 Kasım 2019 15:07		 Yurt dışındaki Türklere, Dövizli BES uygulaması
04 Kasım 2019 14:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:12 - Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım20:08 - Fenerbahçe, TFF'yi ve savcıları göreve çağırdı20:04 - Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek20:03 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:59 - 10 ilde FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı19:58 - 458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi19:56 - Türk şirket tazminattan Erdoğan desteğiyle kurtuldu19:50 - Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi19:47 - Mehmet Altan 'darbe çağrışımı' davasında beraat etti19:44 - Parasızlıktan değil, elektriksizlikten ilk çağları yaşıyorlar
19:41 - Üniversiteli öğrencisi kazada feci şekilde can verdi19:38 - Emine Bulut davasının gerekçeli kararı açıklandı19:34 - Köy okulundaki öğrenciler hayallerini hasat etti19:30 - Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar19:26 - MEB Müşaviri Çolakoğlu okulları ziyaret etti19:23 - Ukrayna-Polonya sınırında 6 Türk gözaltına alındı19:20 - İzmir'de zam şampiyonu erkek kazağı19:17 - Haluk Levent'in annesi vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Gökçek'in, oğluna 25 yıllığına verdiği stat, Ankara Büyükşehir'e devredildi
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 1
sınavsız ikinci üniversite 4
eğitim kalitesi 2
istanbul'da ıspanak zehirlenmesi 2
garry rodrigues 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 9
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam