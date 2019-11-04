1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.625,06 puan ve yüzde 1,65 artarak 100.087,79 puana çıktı
 04 Kasım 2019 18:26
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kazancıyla 100.087,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.625,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,89, holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,2 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak kaydettiği 100.000 seviyesini aşan BIST 100 endeksi bu seviyenin puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Ticaret savaşlarına ilişkin iyimser havanın küresel anlamada pay piyasalarında olumlu karşılandığını ifade eden analistler, konunun yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında Çin ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün sonu çeyrek altın ne kadar oldu
04 Kasım 2019 17:34		 Dövizde gün sonu fiyatları
04 Kasım 2019 17:20
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
04 Kasım 2019 13:21		 Çeyrek altın ne kadar?
04 Kasım 2019 12:44
Enflasyon rakamları ile birlikte Dolar yükselişe geçti
04 Kasım 2019 12:05		 Gram altın 277,5 lira seviyelerinde
04 Kasım 2019 10:42
Borsa, haftaya yükselişle başladı
04 Kasım 2019 10:01		 Dolar 5,70'in altında güne başladı
04 Kasım 2019 09:34
Döviz rezervlerinde esrarengiz hareketler
04 Kasım 2019 07:46		 Altına 64,5 milyar liralık yatırım
03 Kasım 2019 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:12 - Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım20:08 - Fenerbahçe, TFF'yi ve savcıları göreve çağırdı20:04 - Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek20:03 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:59 - 10 ilde FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı19:58 - 458 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi19:56 - Türk şirket tazminattan Erdoğan desteğiyle kurtuldu19:50 - Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi19:47 - Mehmet Altan 'darbe çağrışımı' davasında beraat etti19:44 - Parasızlıktan değil, elektriksizlikten ilk çağları yaşıyorlar
19:41 - Üniversiteli öğrencisi kazada feci şekilde can verdi19:38 - Emine Bulut davasının gerekçeli kararı açıklandı19:34 - Köy okulundaki öğrenciler hayallerini hasat etti19:30 - Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar19:26 - MEB Müşaviri Çolakoğlu okulları ziyaret etti19:23 - Ukrayna-Polonya sınırında 6 Türk gözaltına alındı19:20 - İzmir'de zam şampiyonu erkek kazağı19:17 - Haluk Levent'in annesi vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ak Parti'nin anketine göre Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı
Vergi harç ve cezalar yüzde 22.58 zamlanacak
Gökçek'in, oğluna 25 yıllığına verdiği stat, Ankara Büyükşehir'e devredildi
Bireysel emeklilikte devlet desteği yaşa göre değişecek
ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
Çalışma Bakanlığı'nda 3600 ek gösterge toplantısı
KYK borçluları: Hayata başlayamıyoruz!
Bakan'ın hastanesine milyonluk teşvik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelecegenefes.com 9
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı 9
eğitim kalitesi 2
cı ci eki 1
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 4
enflasyonun 8.55 e düşmesi 2
garry rodrigues 2
tatilden çabuk sıkılan tip 1
şu an çalan şarkı 1
galatasaray'ın puan kaybettiği maçların hakemlerinin dinlendiril 1
SON İLANLAR
Konya Teknik Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Kars Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
MTA Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam