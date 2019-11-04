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FETÖ sanığı eski HSYK üyesine etkin pişmanlık indirimi

Eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi
 04 Kasım 2019 18:39
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FETÖ sanığı eski HSYK üyesine etkin pişmanlık indirimi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Mustafa Kemal Özçelik, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özçelik ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen bilgi ve belgelerin mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara'ya söz verildi.

Mütalaada, Özçelik'in örgüt içinde yer aldığı, FETÖ'nün sanığın çocuğunun eğitimiyle ilgilendiği belirtildi.

FETÖ toplantılarına katılan sanığın "himmet" verdiği aktarılan mütalaada, Özçelik'in FETÖ mensubu hakim ve savcılarla ilgili yürütülen süreçlerin sonuçsuz kalması için çaba sarf ettiği bildirildi.

Sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 314/2. maddesi kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması istenen mütalaada, itirafçı olan Özçelik'in TCK'nin 221/4. maddesindeki etkin pişmanlık indiriminden faydalandırılmasının da mahkeme takdirinde olduğu kaydedildi.

Savcı Kara'nın sunduğu mütalaaya karşı süre talep etmeyen Özçelik, esas hakkındaki savunmasında bazı tanıkların beyanlarıyla örgüt içinde etkin konumda olmadığının teyit edildiğini öne sürdü.

Örgütün asıl yüzünü gördükten sonra itirafçı olarak verdiği beyanları hatırlatan Özçelik, ifadelerinin doğru olduğunu söyledi.

Yargıtay'da ve ağır ceza mahkemelerindeki çok sayıda davada tanık olarak dinlendiğini ifade eden Özçelik, beyanlarında FETÖ mensuplarını açıkça belirttiğini dile getirdi.

Örgütün sivil imamlarından Erkan Yılmaz'ın ismini ilk veren kişinin kendisi olduğunu anlatan Özçelik, "FETÖ'nün vatana, millete ihanet ettiğini öğrenince, cezaevinde bulunduğum sırada örgütün çökertilmesine yardımcı olmak için ifade verdim. 2015'ten sonra örgütle irtibatımı en aza indirdim. Yapıyla tamamen kopamadığım için de pişmanım. Bu yapı içerisinde iyi niyetle bulundum. Örgüt tarafından en çok kandırılanlardan birisi de benim. En çok zarar gören birisi olarak, vatana, millete ihanet eden örgütle asla aynı safta olmam." dedi.

Özçelik ve sanık avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, mahkeme heyeti başkanı Alikanoğlu tarafından okundu.

Sanık Mustafa Kemal Özçelik'e FETÖ üyeliğinden TCK'nin 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın etkin pişmanlık göstermesi dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza 2 yıl 3 ay hapse çevrildi.

Mahkeme heyeti, Özçelik'in duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi. Heyet, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Özçelik, kararın kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca kasıtlı bir suça karışmazsa hakkındaki hüküm düşecek.
Anadolu Ajansı
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